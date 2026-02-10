derbyderbyderby streaming Brescia-Virtus Verona streaming gratis: dove vedere la partita, diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Brescia-Virtus Verona: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone A di Serie C propone una sfida sulla carta sbilanciata allo stadio Rigamonti, dove Brescia e Virtus Verona si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano il secondo posto con 47 punti e puntano a proseguire la corsa ai vertici della classifica, mentre gli ospiti sono diciottesimi a quota 19 e cercano punti pesanti per risalire una graduatoria che resta complicata. La differenza di valori è evidente, ma il campo resta l’unico giudice.

Hai tre possibilità per guardare Brescia-Virtus Verona in streaming gratis:

Dove vedere Brescia-Virtus Verona in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Brescia-Virtus Verona nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Brescia, secondo con 47 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di confermare il proprio rendimento e restare agganciato alla vetta. La squadra di Aimo Diana ha mostrato continuità, equilibrio tra i reparti e una buona capacità di gestione delle partite, soprattutto contro avversari della parte bassa della classifica.

    La Virtus Verona, diciottesima a 19 punti, vive invece una stagione complessa. La formazione di Luigi Fresco è chiamata a una prova di grande sacrificio, cercando solidità e compattezza per limitare il divario tecnico e provare a strappare un risultato utile.

    Le probabili formazioni di Brescia-Virtus Verona

    Il Brescia dovrebbe confermare il 3-4-2-1, un sistema che garantisce solidità difensiva e qualità tra le linee, con l’obiettivo di controllare il possesso e creare occasioni con continuità.

    La Virtus Verona risponde con il 3-4-3, modulo più aggressivo che punta sull’ampiezza e sulle transizioni rapide, ma che richiederà grande attenzione in fase difensiva contro una squadra abituata a comandare il gioco.

    Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana

    Virtus Verona (3-4-3): Sibi, Daffara, Toffanin, Munaretti, Patanè, Muhameti, Gatti, Bassi, Bulevardi, Fabbro, Zarpellon. Allenatore: Luigi Fresco

