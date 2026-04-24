Dove vedere Brest-Lens in diretta TV e streaming gratis

Il Lens sta disputando una delle stagioni migliori della sua intera storia. Sta combattendo per il titolo punto a punto con i campioni del Paris Saint-Germain e ha anche recentemente strappato il pass per la finale di Coppa di Francia. In questo clima incredibilmente positivo, la squadra di Sage si prepara ad affrontare il Brest allo Stadio Francis-Le Blé. La sfida si disputerà venerdì 4 aprile alle 20:45. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BREST-LENS SU BET365

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Il momento delle due squadre

Giunti alla ventinovesima giornata del campionato francese, le due squadre che si affronteranno venerdì si preparano per la trentesima. Sarà un match delicato dato che il Lens si sta giocando il campionato punto a punto con il Paris Saint-Germain. La squadra di Lage conta 62 punti in classifica mentre gli uomini di Luis Enrique 66. Alla squadra giallorossa, quindi, serve una vittoria e sperare che i parigini non ottengano bottino pieno. Nelle ultime cinque partite disputate, il Lens ha vinto tre partite, dimostrando sempre solidità ma sopratutto che nei momenti più delicati riesce ad aumentare il suo livello, proprio come le grandi squadre.

Discorso diverso per il Brest, che probabilmente affronta il Lens nel momento peggiore della sua stagione. La squadra di Eric Roy conta 37 punti in classifica ed occupa la dodicesima posizione. Nella parte destra della classifica ci è scivolato il Brest a causa degli ultimi risultati poco soddisfacenti. Nell'ultimo mese, infatti, il Brest ha rimediato ben tre sconfitte di fila ed ha guadagnato un punto con il pareggio contro il Nantes, la settimana scorsa. È chiaro, quindi, chi sia la squadra favorita per la vittoria finale, ma non bisogna comunque sottovalutare la formazione di Roy.

Le probabili formazioni di Brest-Lens

Il Brest scende in campo con un dinamico 4-2-3-1. Il terminale offensivo della squadra di Roy sarà Ajorque, che sarà coadiuvato da Del Castillo, Ebimbe e Lascary. Il Lens dal canto suo risponde con il modulo architettato ad hoc da Pierre Sage per questa stagione: un 3-4-2-1 in cui ci saranno l'ex Udinese Thauvin e Saint-Maximin alle spalle di Edouard.

Brest (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ebimbe, Lascary; Ajorque. Allenatore: Eric Roy

Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Masuaku; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Saint-Maximin; Edouard. Allenatore: Pierre Sage

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