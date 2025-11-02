Brest-Lione: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Brest-Lione, undicesima giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 03:06)

L’undicesima giornata di Ligue 1 si chiude con una sfida che promette scintille: Brest contro Lione, due squadre con obiettivi agli antipodi ma unite dalla stessa urgenza di punti. Da una parte un Brest ferito, chiamato a rialzarsi per non affondare in zona retrocessione; dall’altra un Lione rinato, che sogna l’Europa e vuole cancellare la beffa subita nell’ultimo turno. Scopri come seguire la sfida di Ligue 1 Brest-Lione GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Brest-Lione: dove vedere la Ligue 1 in Tv e in Streaming — BREST LIONE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGUE 1 LIVE - Con Bet365 puoi seguire Brest-Lione GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Brest-Lione” nella sezione Live Streaming.

Qui Brest — È un momento delicato per il Brest, che sembra aver smarrito lo spirito combattivo mostrato la scorsa stagione. La squadra di Éric Roy ha incassato due sconfitte pesanti contro Le Havre (0-1) e PSG (0-3), scivolando pericolosamente nelle zone basse della classifica. Con appena 2 vittorie in campionato, il Brest ha bisogno di un colpo di reni per invertire la rotta: serve una prestazione di cuore, intensità e compattezza per tenere testa a un Lione in fiducia.

Qui Lione — Sull’altra sponda, l’Olympique Lione arriva con tutt’altro spirito. L’ultimo pareggio rocambolesco contro il Paris FC, dopo essere stati avanti di tre gol, ha lasciato l’amaro in bocca, ma non ha intaccato la fiducia in un gruppo giovane e affamato. Il Lione gioca un calcio aggressivo, verticale, e sa colpire in velocità: qualità che possono fare la differenza contro un Brest in affanno.

Brest-Lione, probabili formazioni — BREST (4-3-3): Majecki; Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Locko; Chotard, Tousart, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, M. Baldé. Allenatore: Eric Roy

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, M. Niakhaté, Tagliafico; Tessmann, Morton; Karabec, Tolisso, A. Moreira; Sulc. Allenatore: Paulo Fonseca

Non perderti la Ligue 1: segui LIVE Brest-Lione, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.