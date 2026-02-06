Lo streaming gratis della gara di campionato Brest-Lorient: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il campionato di Ligue 1 propone una sfida di metà classifica allo stadio Francis-Le Blé, dove sabato 7 febbraio alle ore 19:00 si affrontano Brest e Lorient. I padroni di casa sono dodicesimi con 23 punti e cercano un successo per allontanarsi definitivamente dalle zone più delicate della graduatoria, mentre gli ospiti, noni a quota 28, puntano a dare continuità al proprio percorso per avvicinarsi alla parte sinistra della classifica. Una gara equilibrata, nella quale i dettagli e la gestione dei momenti chiave possono risultare decisivi.

Il momento delle due squadre — Il Brest, dodicesimo con 23 punti, sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. La squadra di Eric Roy punta su un buon equilibrio tattico e cerca soprattutto tra le mura amiche quei punti necessari per dare maggiore stabilità alla classifica, evitando di essere risucchiata nelle zone pericolose.

Il Lorient, nono a quota 28, arriva a questo match con maggiore serenità. La formazione di Olivier Pantaloni ha mostrato una discreta continuità di rendimento e prova a sfruttare la propria organizzazione per restare agganciata al gruppo delle squadre di metà-alta classifica.

Le probabili formazioni — Il Brest dovrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo che garantisce copertura in mezzo al campo e permette ai tre uomini alle spalle della punta di muoversi con libertà, cercando soluzioni tra le linee e sugli esterni. Il Lorient risponde con il 3-4-2-1, assetto che punta su una difesa a tre compatta e su esterni chiamati a coprire tutta la fascia. Alle spalle dell’unica punta agiranno due trequartisti con il compito di supportare la manovra offensiva.

Brest (4-2-3-1): Majecki, Locko, Coulibaly, Diaz, Lala, Magnetti, Chotard, Mboup, Del Castillo, Edimbe, Ajorque. Allenatore: Eric Roy

Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni