Brest-Paris FC: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Tornano l'emozioni della Ligue 1 e domenica serà andrà in scena una sfida molto importante per la classifica delle due squadre.

Michele Massa 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 17:02)

Tornano l'emozioni della Ligue 1. Domenica alle ore 17:15 andrà in scena la sifda tra Brest e Paris FC. Partita che vede due squadre che non hanno iniziato al meglio il proprio campionato. Motivo per cui, la sfida potrebbe regalare più di solo qualche emozione.

Dove vedere Brest-Paris FC in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Brest e Paris FC in programma domenica 14 settembre alle ore 17:15. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Basterà cliccare sul link antecedente per potersi godere tutte l'emozioni della Ligue 1 e non solo.

Il momento delle due squadre — Il Brest è una delle delusioni di queste prime giornate di campionato. I biancorossi sono fermi a quota un punto, conquistato alla prima giornata di campionato. Complice un mercato devoto alle grosse cessioni, i padroni di casa sono tutt'altra squadra di quella apprezzata anche in Champions League la scorsa stagione. Urge però cambio di passo il prima possibile.

Il neopromosso Paris FC cerca continuità, dopo la vittoria contro il Metz prima della pausa per le nazionali, gli ospiti vogliono scalare posizioni in classifica che attualmente li vede nelle zone basse con tre punti. Il colpo in trasferta però è tutt'altro che impossibile e ogni sorpresa, visto anche l'ottimo mercato fatto, è possibile.

Le probabili formazioni di Brest-Paris FC — BREST (4-3-3): Coudert, Lala, Le Cardinal, Diaz, Locko; Doumbia, Chotard, Magnetti; Baldé, Del Castillo, Ajorque.

PARIS FC (4-3-3): Trapp, Chergui, Mbow, Otavio Ataide, De Smet; Lopez, Marchetti, Camara; Kebbal, Geubbels, Simon.