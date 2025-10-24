derbyderbyderby streaming Brest-PSG live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1

Brest-PSG live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1

Segui Brest-PSG in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato francese.
Sabato 25 ottobre alle ore 17 il Brest ospita il PSG per la nona giornata della Ligue 1. Sfida ovviamente attesissima per i tifosi del Francis Le-Bié visto l'esito dei sedicesimi di finale della scorsa Champions League con i parigini eliminarono i rivali del nord con un complessio 10-0. Il match

Dove vedere Brest-PSG in diretta TV e streaming gratis

Brest PSG 365

    • Analisi pre match di Brest-PSG

    Il Brest arriva a questo difficilissimo match contro i campioni in carica da 12esimo in classifica. Il bottino dei biancorossi è di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con una differenza reti pari a zero frutto di 14 goal all'attivo e altrettanti al passivo. I padroni di casa arrivano dal 3-3 in trasferta contro il Lorient dove è davvero successo di tutto.

    Anche il PSG arriva da un 3-3 nello scorso turno di Ligue 1 con Mayulu che ha evitato la clamorosa sconfitta interna contro lo Strasburgo. A onore del vero la squadra di Luis Enrique si è poi rifatta qualche giorno dopo in Champions rifilando un esagerato 7-2 al Leverkusen. Il PSG è seocndo il Ligue 1 a -1 dal Marsiglia ma, dato alquanto anomalo, non ha nè il miglior attacco nè la miglior difesa. Dal 1989 a oggi in 27 precedenti il Brest non ha mai battuto i rivali parigini.

    Nella scorsa Champions il PSG umiliò il Brest con un 10-0 totale fra andata e ritorno. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images for Qatar Airways )

    Probabili formazioni Brest-PSG

    Il Brest dovrebbe approcciare al match con un 4-2-3-1: davanti a Majecki giochernanno Lala, Chardonnet, Coulibaly e Locko in difesa; Chotard e Magnetti in mediana; Del Castillo, Doumbia e Dina Ebimbe dietro all'unico riferimento avanzato Ajorque. Fantasioso 4-1-2-3 per il PSG: Chavalier tra i pali, Mayulu,  Zabarnyi, Beraldo e Hernandez in difesa; Zaire davanti alla linea a 4; Lee e Doue fra le linee col tridente Mbaye, Ramos e Barcola in avanti.

    BREST (4-2-3-1) - Majecki; Lala, Chardonnet, Coulibaly e Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe; Ajorque. All. Roy

    PSG (4-1-2-3) - Chavalier; Mayulu,  Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire; Lee, Doue; Mbaye, Ramos; Barcola. All. Luis Enrique

    Non perdere l’occasione di seguire Brest-PSG in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Non perderti nemmeno un'azione di Brest-PSG in diretta streaming live su Bet365!

