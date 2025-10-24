Brest-PSG live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1

Segui Brest-PSG in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato francese.

Redazione Derby Derby Derby 24 ottobre - 17:00

Sabato 25 ottobre alle ore 17 il Brest ospita il PSG per la nona giornata della Ligue 1. Sfida ovviamente attesissima per i tifosi del Francis Le-Bié visto l'esito dei sedicesimi di finale della scorsa Champions League con i parigini eliminarono i rivali del nord con un complessio 10-0. Il match

Guarda Brest-PSG IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Brest-PSG in diretta TV e streaming gratis — Brest-PSG sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Ligue 1 francese. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

L'attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Brest-PSG in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Brest-PSG nella sezione Live Streaming.

Analisi pre match di Brest-PSG — Il Brest arriva a questo difficilissimo match contro i campioni in carica da 12esimo in classifica. Il bottino dei biancorossi è di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con una differenza reti pari a zero frutto di 14 goal all'attivo e altrettanti al passivo. I padroni di casa arrivano dal 3-3 in trasferta contro il Lorient dove è davvero successo di tutto.

Anche il PSG arriva da un 3-3 nello scorso turno di Ligue 1 con Mayulu che ha evitato la clamorosa sconfitta interna contro lo Strasburgo. A onore del vero la squadra di Luis Enrique si è poi rifatta qualche giorno dopo in Champions rifilando un esagerato 7-2 al Leverkusen. Il PSG è seocndo il Ligue 1 a -1 dal Marsiglia ma, dato alquanto anomalo, non ha nè il miglior attacco nè la miglior difesa. Dal 1989 a oggi in 27 precedenti il Brest non ha mai battuto i rivali parigini.

Probabili formazioni Brest-PSG — Il Brest dovrebbe approcciare al match con un 4-2-3-1: davanti a Majecki giochernanno Lala, Chardonnet, Coulibaly e Locko in difesa; Chotard e Magnetti in mediana; Del Castillo, Doumbia e Dina Ebimbe dietro all'unico riferimento avanzato Ajorque. Fantasioso 4-1-2-3 per il PSG: Chavalier tra i pali, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo e Hernandez in difesa; Zaire davanti alla linea a 4; Lee e Doue fra le linee col tridente Mbaye, Ramos e Barcola in avanti.

BREST (4-2-3-1) - Majecki; Lala, Chardonnet, Coulibaly e Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe; Ajorque. All. Roy

PSG (4-1-2-3) - Chavalier; Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire; Lee, Doue; Mbaye, Ramos; Barcola. All. Luis Enrique

Non perdere l’occasione di seguire Brest-PSG in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Non perderti nemmeno un'azione di Brest-PSG in diretta streaming live su Bet365!