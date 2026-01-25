Match equilibrato e interessante in Bretagna tra Brest e Tolosa. I padroni di casa cercano continuità dopo aver messo in sicurezza la classifica, mentre i viola arrivano con entusiasmo dopo il largo successo sul Nizza

Stefano Sorce 25 gennaio - 01:30

La domenica pomeriggio di Ligue 1 propone a Brest una sfida di metà classifica che può dire molto sulle ambizioni future delle due squadre. Brest-Tolosa si affrontano in un match che promette equilibrio, intensità e la possibilità di guardare con maggiore fiducia alla seconda parte di stagione.

Dove vedere Brest-Tolosa in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Brest-Tolosa in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Brest occupa il 10° posto con 22 punti ed è riuscito a lasciarsi alle spalle un avvio di campionato estremamente complicato. La squadra bretone ha trovato stabilità e risultati, allontanandosi in modo netto dalla zona retrocessione: l’attuale +8 sulla terzultima consente ora agli uomini di Éric Roy di giocare con maggiore serenità. Il ko per 2-1 contro il Lione nell’ultimo turno rappresenta il secondo stop nelle ultime tre gare, ma non cancella quanto di buono costruito nelle settimane precedenti. I numeri parlano di una squadra capace di segnare (24 gol fatti), ma ancora vulnerabile dietro (29 subiti), aspetto su cui Roy continua a lavorare.

Situazione leggermente migliore per il Tolosa, che si presenta in Bretagna da 8° in classifica con 26 punti. I viola stanno vivendo una stagione solida e sorprendente: una sola sconfitta nelle ultime cinque partite di Ligue 1 e la netta vittoria per 5-1 contro il Nizza hanno rilanciato le ambizioni europee, con la zona Conference League ora nel mirino.

Le probabili formazioni di Brest-Tolosa — Il Brest dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1. Coudert tra i pali, linea difensiva composta da Lala, Chardonnet, Coulibaly e Locko. In mezzo al campo la coppia Chotard–Magnetti, mentre sulla trequarti agiranno Mboup, Doumbia e Labeau-Lascary, a supporto del centravanti Ajorque.

Il Tolosa risponde con un 3-4-3 molto dinamico. Restes in porta, difesa a tre con McKenzie, Cresswell e Nicolaisen. Sulle fasce Sidibé e Donnum, mentre in mezzo Vossah e Diop avranno il compito di dare equilibrio. In avanti tridente formato da Hidalgo, Magri e Gboho.

Brest (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Locko; Chotard, Magnetti; Mboup, K. Doumbia, Labeau-Lascary; Ajorque

Tolosa (3-4-3): Restes; McKenzie, Cresswell, Nicolaisen; Sidibé, Vossah, Diop, Donnum; Hidalgo, Magri, Gboho.