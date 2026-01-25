Brindisi-Avellino: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Sfida di alto profilo al Pala Pentassuglia, dove l'Avellino Basket fa visita a una delle formazioni più solide della Serie A2, il Brindisi. Un incrocio che vale molto in chiave ambizioni, con i lupi chiamati a confermare i segnali di crescita contro un avversario costruito per stare stabilmente ai vertici.
Qui Brindisi—
Brindisi arriva all’appuntamento in un momento di grande continuità. La squadra di coach Bucchi occupa le prime posizioni della classifica, forte di un roster profondo, equilibrato e capace di abbinare qualità offensiva e solidità difensiva. Il rendimento interno è uno dei punti di forza dei pugliesi, che si presentano alla gara con fiducia e con l’obiettivo di restare agganciati alla vetta.
Qui Avellino—
Avellino, dal canto suo, si presenta con entusiasmo rinnovato dopo la prestigiosa vittoria contro la capolista Pesaro. Un successo che ha rilanciato morale e ambizioni degli irpini, ora chiamati a dare continuità lontano dal proprio parquet. La trasferta di Brindisi rappresenta un banco di prova importante per misurare la reale crescita della squadra e la sua capacità di competere contro le big del campionato.
