Carmine Panarella 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 16:22)

La Championship inglese accende il venerdì sera con una sfida di grande equilibrio tra Bristol City e Derby County, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 21:00. Al Ashton Gate va in scena un confronto diretto tra due squadre separate da un solo punto in classifica, entrambe pienamente in corsa per un piazzamento playoff.

Il momento delle due squadre — Il Bristol City, settimo con 43 punti, è a ridosso della zona playoff e arriva a questa sfida con l’obiettivo di compiere il salto decisivo. La squadra di Gerhard Struber ha trovato continuità di rendimento e punta su organizzazione e intensità, sfruttando il fattore campo per mettere pressione a una diretta concorrente.

Il Derby County, undicesimo a quota 42 punti, resta pienamente in corsa per le prime sei posizioni. La formazione allenata da John Eustace ha mostrato solidità e buone soluzioni offensive, ma sa che una vittoria in trasferta contro una rivale diretta potrebbe rappresentare una svolta importante nella stagione.

Le probabili formazioni di Bristol City-Derby County — Il Bristol City dovrebbe confermare il 3-4-2-1, modulo che garantisce copertura difensiva e qualità tra le linee, con Mehmeti e Twine pronti a supportare l’unica punta. Il Derby County risponde con il 4-3-3, assetto più offensivo che punta sull’ampiezza e sulla fisicità del tridente per colpire la difesa avversaria.

Bristol City (3-4-2-1): Vitek, Atkinson, Dickie, Tanner, Borges, Vyner, Randell, McCrorie, Mehmeti, Twine, Armstrong. Allenatore: Gerhard Struber

Derby County (4-3-3): Zetterstrom, Clarke, Sanderson, Langas, Forsyth, Thompson, Clark, Ward, Agyemang, Brewster, Brereton Diaz. Allenatore: John Eustace