Lo streaming gratis della gara di Championship Bristol City-West Bromwich Albion: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 20 marzo - 11:00

In Championship si gioca una sfida importante per la zona centrale e bassa della classifica: Bristol City-West Bromwich Albion, sabato 21 marzo alle ore 16:00. Il Bristol City occupa la quattordicesima posizione con 51 punti, mentre il West Bromwich Albion è ventunesimo a quota 40 e ha bisogno di risultati per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria.

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Cercare Bristol City-West Bromwich Albion nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Bristol City, allenato da Gerhard Struber, si schiera con un 3-4-2-1 che punta sulla qualità tra le linee. Mehmeti e Twine agiranno alle spalle dell’unica punta Armstrong, cercando di creare occasioni e sfruttare gli inserimenti dalle corsie laterali. Con 51 punti in classifica, i padroni di casa puntano a migliorare la loro posizione nella parte centrale della graduatoria.

Il West Bromwich Albion, guidato da Ryan Mason, risponde con un 4-4-2 classico. Johnston e Junior avranno il compito di spingere sugli esterni, mentre Price e Heggebo formeranno la coppia offensiva chiamata a concretizzare le occasioni create. Con 40 punti, gli ospiti cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Bristol City-West Bromwich Albion — Le due squadre dovrebbero confermare i rispettivi sistemi di gioco, con il Bristol City intenzionato a gestire il possesso e sfruttare la qualità dei suoi trequartisti, mentre il West Bromwich Albion punterà su compattezza difensiva e ripartenze veloci per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Bristol City (3-4-2-1): Vitek, Atkinson, Dickie, Tanner, Borges, Vyner, Randell, McCrorie, Mehmeti, Twine, Armstrong. Allenatore: Gerhard Struber

West Bromwich Albion (4-4-2): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Taylor, Junior, Molumby, Mowatt, Johnston, Price, Heggebo. Allenatore: Ryan Mason