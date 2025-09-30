Bristol-Ipswich: diretta TV e streaming LIVE del match

La sfida inglese fa parte del palinsesto di martedì 30 settembre. Ecco come seguirla gratuitamente

Michele Massa 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 12:06)

Nella giornata di martedì 30 settembre c'è anche il campionato inglese con la Championship. Tra le partite in programma Bristol City-Ipswich è una delle sfide maggiormente attenzionate. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Bristol-Ipswich in diretta TV e in streaming LIVE — Cerchi un modo per seguire la partita in diretta? Lo streaming è gratuito per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un versamento minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo all’intero palinsesto di incontri disponibili su Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni fase del match. Un’occasione imperdibile per vivere la grande sfida di Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi. Iscriviti ora su Bet365, attiva il tuo profilo e guarda gratis l’evento.

Il momento delle due squadre — La partita tra Bristol City e Ipswich Town, in calendario per martedì 30 settembre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Ashton Gate, si prospetta come un appuntamento importante per entrambe le formazioni di Championship. Pur trattandosi solo della fase iniziale della stagione, il risultato potrebbe incidere in maniera significativa sia sul morale delle squadre sia sulla loro posizione in classifica.

Il Bristol City, attualmente quarto con 12 punti, ha messo insieme tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, mostrando un rendimento complessivamente positivo. I numeri casalinghi, però, evidenziano qualche difficoltà: nelle ultime tre gare interne è arrivata una sola vittoria.

L’Ipswich Town, invece, occupa al momento la dodicesima posizione con 9 punti, frutto di due successi, tre pareggi e una sconfitta. La squadra guidata da Kieran McKenna non ha ancora trovato il successo in trasferta in questa stagione: nelle due uscite lontano da casa ha raccolto un pari e una sconfitta. Il faccia a faccia si preannuncia equilibrato e carico di interesse, soprattutto alla luce dell’ultimo precedente diretto, che aveva visto l’Ipswich imporsi per 3-2.

Le probabili formazioni di Bristol-Ipswich — BRISTOL (3-4-2-1): Vitek; Atkinson, Dickie, Vyner; McCrorie, Randell, Knight, Sykes; Mehmeti, Twine; Riis.

IPSWICH (4-2-3-1): Palmer; Davis, Kipre, O’Shea, Furlong; Cajuste, Matusiwa; Philogene, Egeli, Szmodics; Hirst