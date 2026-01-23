Bristol-Sheffield: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Bristol-Sheffield in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 23 gennaio

Sabato 24 gennaio 2026 il Bristol City ospiterà lo Sheffield Wednesday allo stadio Ashton Gate, in una sfida inserita nel programma della 29ª giornata del campionato di Championship.

Il momento delle due squadre — Le due formazioni arrivano a questo confronto vivendo momenti profondamente diversi in campionato. Il Bristol City staziona a metà classifica, precisamente all’11° posto, con 40 punti conquistati grazie a 11 successi, 7 pareggi e 10 sconfitte, una posizione che fotografa un rendimento complessivamente equilibrato. Situazione ben più complicata, invece, per lo Sheffield Wednesday, fanalino di coda al 24° posto con appena 11 punti, frutto di una sola vittoria, 8 pareggi e 18 battute d’arresto.

Il Bristol City ha mostrato una discreta affidabilità soprattutto nelle gare disputate davanti al proprio pubblico. Il bilancio interno parla di 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, numeri che evidenziano una squadra capace di esprimere un buon livello di gioco tra le mura amiche, pur con una certa discontinuità. Nelle ultime cinque uscite, infatti, sono arrivati due successi, un pareggio e due ko, a conferma di un andamento altalenante. A rafforzare il ruolo di favorita c’è anche l’ultimo confronto diretto, vinto nettamente dal Bristol City 3-0 in trasferta.

Di segno opposto il momento dello Sheffield Wednesday, che sta vivendo una fase estremamente delicata. La squadra allenata da Henrik Pedersen arriva da cinque sconfitte consecutive, senza riuscire a trovare la via della rete. Nell’ultima giornata è arrivato l’ennesimo stop, uno 0-2 casalingo contro il Birmingham City. Ancora più allarmanti i numeri lontano da casa: in trasferta lo Sheffield ha raccolto soltanto una vittoria, quattro pareggi e sette sconfitte, con un bilancio reti molto negativo, 18 gol segnati e ben 54 subiti, che racconta tutte le difficoltà di una stagione finora da dimenticare.