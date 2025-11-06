Broncos-Raiders live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Broncos-Raiders in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere sul monday night di NFL

Broncos-Raiders sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365 , la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL . Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato , con un deposito minimo di 5 euro , consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il momento delle due squadre

I Denver Broncos stanno attraversando una stagione molto positiva, con un bilancio di 7 vittorie e 2 sconfitte nelle prime nove partite. La squadra ha evidenziato una grande efficacia offensiva, in particolare nelle gare casalinghe, dove la media di punti si attesta intorno ai 31 per incontro. Un dato interessante è la loro abilità nel capitalizzare le opportunità nella red zone, riuscendo a trasformare in touchdown quasi il 68% delle occasioni, con un tasso che supera il 70% nelle partite giocate a Denver. Inoltre, i Broncos hanno dimostrato una notevole capacità di segnare con continuità, spesso superando i 28 punti nelle sfide disputate sul proprio campo.