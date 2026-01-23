Dove vedere Brooklyn Nets-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis

Una delle sfide di Eastern Conference più affascinanti del weekend con la NBA è quella tra Nets e Celtics. Nella Eastern Conference, infatti, nonostante compitino per obiettivi diversi, le due franchigie proveranno in tutti i modi a strappare una vittoria. Boston per non perdere di vista i Pistons, al primo posto in classifica. Brooklyn, invece, per provare a staccarsi dalle ultime della classe e provare ad invertire il trend di una stagione fin qui deludente. La partita si terrà nella notte di sabato, alle 01:30 italiane: scopri come seguire la sfida.
Il momento delle due squadre—
Giunti alla seconda metà della stagione, le squadre hanno il compito di accelerare per centrati i propri obiettivi. Quello dei Celtics non è solo arrivare ai playoff, ovviamente, ma essere protagonisti della post-season e migliorare quanto fatto nel corso dell'ultima stagione, nonostante i significativi cambiamenti nel roster. Reduci dalla vittoria contro i Pacers, la squadra di Mazulla si presenta come favorita per la sfida di sabato. Dall'altro lato infatti ci sono dei Nets che nell'ultima gara, contro i Nets, hanno messo a segno soltanto 66 punti subendone ben 120, quasi il doppio.
I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Boston Celtics—
I Boston Celtics si presentano alla sfida con il quintetto che sta ruggendo nella Eastern Conference, capitanato moralmente e tecnicamente da J. Brown; i Nets invece hanno bisogno di una scossa dopo l'ultima batosta, e potrebbero esserci cambiamenti nello starter five.
Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.
Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin
