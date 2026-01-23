derbyderbyderby streaming Brooklyn Nets-Boston Celtics, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Brooklyn Nets-Boston Celtics, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Brooklyn Nets-Boston Celtics, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Brooklyn Nets-Boston Celtics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Una delle sfide di Eastern Conference più affascinanti del weekend con la NBA è quella tra Nets e Celtics. Nella Eastern Conference, infatti, nonostante compitino per obiettivi diversi, le due franchigie proveranno in tutti i modi a strappare una vittoria. Boston per non perdere di vista i Pistons, al primo posto in classifica. Brooklyn, invece, per provare a staccarsi dalle ultime della classe e provare ad invertire il trend di una stagione fin qui deludente. La partita si terrà nella notte di sabato, alle 01:30 italiane: scopri come seguire la sfida.

Hai tre possibilità per vedere Brooklyn Nets-Boston Celtics in streaming gratis

Guarda ora Brooklyn Nets-Boston Celtics GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Brooklyn Nets-Boston Celtics in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Brooklyn Nets-Boston Celtics sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Brooklyn Nets-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis

—  

Brooklyn Nets-Boston Celtics sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Brooklyn Nets-Boston Celtics sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Giunti alla seconda metà della stagione, le squadre hanno il compito di accelerare per centrati i propri obiettivi. Quello dei Celtics non è solo arrivare ai playoff, ovviamente, ma essere protagonisti della post-season e migliorare quanto fatto nel corso dell'ultima stagione, nonostante i significativi cambiamenti nel roster. Reduci dalla vittoria contro i Pacers, la squadra di Mazulla si presenta come favorita per la sfida di sabato. Dall'altro lato infatti ci sono dei Nets che nell'ultima gara, contro i Nets, hanno messo a segno soltanto 66 punti subendone ben 120, quasi il doppio.

    I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Boston Celtics

    —  

    I Boston Celtics si presentano alla sfida con il quintetto che sta ruggendo nella Eastern Conference, capitanato moralmente e tecnicamente da J. Brown; i Nets invece hanno bisogno di una scossa dopo l'ultima batosta, e potrebbero esserci cambiamenti nello starter five.

    Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White. 

    Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin 

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Levante-Elche: dove vedere la gara gratis in streaming
    Atlanta Hawks-Phoenix Suns, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA