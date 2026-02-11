Non perdere Brooklyn Nets-Indiana Pacers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 02:02)

Nella notte di giovedì 12 febbraio alle 01:30 italiane, il Barclays Center ospita Nets-Pacers, una sfida tra due delle squadre più in difficoltà della Eastern Conference.

Hai tre possibilità per vedere Brooklyn Nets-Indiana Pacers in streaming gratis

Dove vedere Brooklyn Nets-Indiana Pacers in diretta TV e streaming gratis — Brooklyn Nets-Indiana Pacers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Brooklyn Nets-Indiana Pacers sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I Brooklyn Nets arrivano però con segnali incoraggianti: le due vittorie consecutive contro Wizards e Bulls hanno restituito morale e fiducia a una squadra che resta terzultima, ma in netta crescita rispetto alle settimane precedenti. Gli Indiana Pacers, ultimi a Est, vivono invece un momento nerissimo. Le quattro sconfitte di fila e solo tre vittorie nelle ultime dieci raccontano una squadra in affanno, che fatica a trovare soluzioni e continuità. Per questo motivo, i Nets partono con i favori del pronostico.

I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Indiana Pacers — Sarà una sfida soprattutto di nervi quella tra i Nets e i Pacers. Alle due franchigie infatti una vittoria non cambia l'esito della stagione, ma può portare fiducia, motivazione e determinazione verso la seconda metà del campionato.

Brooklyn Nets: N. Porter Jr., N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin

Indiana Pacers: J. Furphy, P. Siakam, J. Huff, B. Mathurin, A. Nembhard