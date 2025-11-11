Brooklyn Nets-Toronto Raptors: la partita gratis in streaming live

Brooklyn Nets-Toronto Raptors (12/11/2025, ore 01:30): analisi, momento delle due squadre e streaming gratis del match NBA al Barclays Center di Brooklyn

Stefano Sorce 11 novembre - 00:00

La notte della Eastern Conference mette sul parquet due squadre con stati d'animo opposti: i Brooklyn Nets, in piena fase di ricostruzione, e i Toronto Raptors, in cerca di conferme dopo un avvio incoraggiante. Gara in programma mercoledì 12 novembre alle ore 01.30.

Il momento delle due squadre — I Brooklyn Nets stanno attraversando un periodo complicato. Con un record di 1 vittoria e 9 sconfitte, la squadra non riesce ancora a trovare un equilibrio né sul piano tecnico né su quello mentale. In media, i Nets segnano circa 110 punti a partita, ma ne subiscono ben 125,5, una delle peggiori difese della lega secondo i dati più recenti. Le difficoltà principali emergono soprattutto in casa, dove il gruppo non è riuscito a sfruttare il fattore campo per interrompere la serie negativa. I problemi difensivi, le numerose palle perse e la mancanza di coesione nei momenti chiave stanno penalizzando il progetto tecnico.Coach Jordi Fernández, nelle ultime interviste, ha sottolineato la disorganizzazione del gruppo, ammettendo con franchezza che spesso la squadra “corre da un lato all’altro senza un vero senso tattico”. Un segnale chiaro che, al di là dei numeri, servono idee e identità per invertire la rotta.

Situazione diversa per i Toronto Raptors, che arrivano a Brooklyn con un bilancio equilibrato di 5 vittorie e 5 sconfitte, ma con sensazioni decisamente più positive. La squadra canadese segna in media 119,3 punti a partita, concedendone 117,1, e secondo i modelli statistici ha circa il 66% di probabilità di uscire vincente dal Barclays Center. Il gruppo guidato da Scottie Barnes e Brandon Ingram mostra compattezza e determinazione: i Raptors sono cresciuti in intensità difensiva, trovando un buon bilanciamento con un attacco fluido e ben distribuito. Ingram garantisce qualità e continuità, mentre Barnes rappresenta il cuore energetico della squadra. La sfida di Brooklyn sarà un test importante per confermare il momento di stabilità, ma le premesse indicano una squadra capace di gestire ritmo e fiducia anche lontano da casa.

I probabili quintetti base di Brooklyn Nets-Toronto Raptors — Brooklyn Nets: Porter, Clowney, Claxton, Mann, Demin. Coach: Fernandez.

Toronto Raptors: Agbaji, Ingram, Barnes, Quickley, Barrett. Coach: Barnes.

Non perdere Nets-Raptors!