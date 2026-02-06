Dove vedere Brooklyn Nets-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Brooklyn Nets-Washington Wizards: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Uno dei match più attesi del prossimo turno NBA è quello che metterà di fronte i Brooklyn Nets e i Washington Wizards. Entrambe le franchigia non hanno disputato, fin qui, una stagione memorabile; difatti, occupano le zone più basse della classifica. Gli Wizards, però, hanno dato una scossa importante al loro roster nell'ultimo mese: segno, evidente, di voler cambiare qualcosa già da subito. Segui il match, che si terrà domani alle 21:00 orario italiano. Leggi l'articolo e scopri come.

Il momento delle due squadre — I Brooklyn Nets faticano a riprendere le redini della stagione, e navigano a vista al penultimo posto nella Eastern Conference. L'ultima partita non ha sorriso alla franchigia, che ha trovato la terza sconfitta di fila per mano degli Orlando Magic. Con sole tredici vittorie guadagnate in stagione, i Nets non si affacciano al prossimo match come favoriti e la stagione sembra sempre più compromessa. Sarà necessario cambiare qualcosa nel proprio scacchiere già in estate.

Gli Wizards, invece, alla luce dei problemi emersi in questa stagione e dei precedenti campionati conclusi sempre tra gli ultimi della classe, hanno sistemato parecchi aspetti del roster. È arrivato dagli Atlanta Hawks Trae Young, mentre da pochissimo è stata ufficializzata la trade con i Dallas Mavericks: alla corte degli Wizards sono arrivati, su tutti, Anthony Davis e D'Angelo Russell, pedine che possono alzare il livello di tutta la squadra, già dalle prossime partite.

I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Washington Wizards — I Washington Wizards in attesa dell'inserimento nel quintetto delle stelle ingaggiate, senza dubbio riproporranno lo starter five che ha battuto a sorpresa i Detroit Pistons nell'ultimo match. I Nets, invece, potrebbero presentare sorprese per provare a invertire il trend della stagione e spezzare la striscia di sconfitte.

Washington Wizards: K. George, J. Champagnie, A. Sarr, B. Coulibaly, B. Carrington.

Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin