Ritorna la Nba, scendono in campo i giganti. Il torneo di basket più affascinante del mondo ritorna con tutte le sue stelle più luminose. Domani, alle ore 02:00, ci sarà la palla a due della sfida tra Milwaukee Bucks e Washington Wizards.
Com’è finita l’ultima stagione—
Lo scorso anno gli Wizards sono stati la peggior franchigia - per risultati - della Eastern Conference. In tutta la stagione ha rimediato ben 64 sconfitte vincendo soltanto 18 gare. L'obiettivo di questa stagione non sarà di certo raggiungere la qualificazione diretta ai playoff, ma quantomeno provare ad entrare in post season attraverso la porta dei play-in. Giannis e compagni, invece, sono stati eliminati nuovamente al primo turno dei playoff, per mano degli Indiana Pacers che hanno archiviato la pratica in sole 5 gare. Alla stella greca non è stata ancora affiancata una super star, e sale l'incertezza verso la possibilità di una nuova stagione da comparsa ai playoff.
I probabili quintetti di Milwaukee Bucks-Washington Wizards—
Giannis Antetokounmpo sarà ancora per una stagione il punto di riferimento nella franchigia del Wisconsin. Gli Wizards sperimenteranno nel corso della stagione, mentre Milwaukee dovrebbe partire da una solida base composta da The Greek Freak, Porter Jr, Kuzma e Myles Turner.
Milwaukee Bucks: Kevin Porter Jr, Gary Trent Jr, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo, Myles Turner.
Washington Wizards: Bub Carrington, CJ McCollum, Kyshawn George, Khris Middleton, Alex Sarr.
