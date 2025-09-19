Buffalo-Miami: dove vedere la NFL in Diretta tv e streaming live

I Miami Dolphins cercano disperatamente la prima vittoria della stagione e lo faranno in una delle trasferte più complicate: contro i Buffalo Bills , davanti a un pubblico di casa pronto a trasformare lo stadio in una bolgia.

I Bills si presentano all’appuntamento con maggiore solidità e fiducia. La difesa di Sean McDermott resta il marchio di fabbrica della squadra: uomini come Ed Oliver e Matt Milano guidano un reparto capace di mettere pressione costante sui quarterback avversari.

In attacco, Josh Allen continua a essere il punto di riferimento assoluto, con la sua capacità di creare gioco sia con il braccio sia con le corse personali. L’obiettivo sarà sfruttare eventuali errori di Miami per indirizzare subito la sfida a proprio favore.

Qui Miami Dolphins

La squadra di Mike McDaniel ha aperto l’anno con più dubbi che certezze. Il quarterback Tua Tagovailoa è chiamato a guidare un attacco che finora non ha trovato continuità. Fondamentale sarà il suo legame con Tyreek Hill, la principale arma offensiva dei Dolphins: se il ricevitore riuscirà a sfruttare la sua velocità, Miami potrà mettere in difficoltà la secondaria dei Bills.