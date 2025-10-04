In arrivo altri match importantissimi di NFL tutti da seguire dall'inizio alla fine: tra i tanti, spicca il confronto tra Buffalo Bulls e New England Patriots, in programma lunedì 6 ottobre alle 02:20. Si tratta di una sfida importante per gli equilibri della stagione che potrà raccontarci molto sulle reali ambizioni di entrambi i team. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Buffalo Bills-New England PatriotsGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Buffalo-New England, dove vedere la sfida di NFL in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Buffalo Bills-New England Patriots in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della NFL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per l’occasione è possibile registrarsi ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Buffalo Bills-New England Patriots in diretta live. Il match, in programma alle ore 02:20 lunedì 6 ottobre sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi. Inoltre, questo entusiasmante match sarà visibile in diretta su Dazn e sul NFL game pass.
Il momento delle due squadre—
Il momento dei Bills è più che positivo: i quattro trionfi su quattro certificano l'ottimo lavoro di preparazione svolto finora e la resa in campo all'altezza delle aspettative. Resta solo da chiedersi se questo avvio al top possa trovare continuità o se invece è lecito aspettarsi un momento di flessione. I Patriots invece hanno alternato alti e bassi fino a questo momento, con due trionfi e altrettante sconfitte. La gara in arrivo è quella giusta per rilanciarsi ed aggiustare un trend per ora non troppo convincente.
