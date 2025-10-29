Bulls-Kings, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Due squadre dagli obiettivi non ancora chiari con lo spettro del tanking. Nella notte di giovedì 30 ottobre, la sfida tra Chicago Bulls e Sacramento Kings. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Bulls-Kings IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
Quella di stasera è una partita dal significato particolare per entrambe le squadre. I padroni di casa cercano di consolidare la propria posizione tra le prime due dell’Est, mentre gli ospiti puntano a risalire la classifica, lasciandosi alle spalle la zona bassa dell’Ovest. Un incrocio quindi importante per motivazioni diverse, ma ugualmente forti.
Analizzando i precedenti ufficiali tra Chicago Bulls e Sacramento Kings, emerge un bilancio complessivamente equilibrato. Le due squadre si sono affrontate in 36 occasioni, con 20 vittorie a favore dei Bulls, oggi padroni di casa, e 16 successi per i Kings. Le statistiche mostrano un sostanziale equilibrio anche nei punti segnati: i Bulls hanno una media di 104,72 punti a partita, mentre i Kings ne registrano 104,86. La media complessiva dei punti per gara si attesta così a 209,58, confermando la tendenza a sfide combattute e dal punteggio alto.
L’ultimo confronto diretto risale al 21 marzo 2025, quando i Sacramento Kings si imposero in trasferta sul parquet dei Chicago Bulls con il punteggio di 128-116, in una partita che ha messo in luce la loro capacità di colpire con continuità anche lontano da casa.
