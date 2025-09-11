Bundesliga 2, Arminia-Magdeburg: diretta tv e streaming LIVE del match

Venerdì 12 settembre 2025, con fischio d’inizio alle 18:30, la SchücoArena sarà teatro del confronto tra Arminia Bielefeld e FC Magdeburg , valido per la quinta giornata della Bundesliga 2 . Due squadre con obiettivi differenti ma accomunate dalla voglia di fare punti: i padroni di casa per restare nelle zone alte della classifica, gli ospiti per uscire da una partenza complicata.

Il momento delle due squadre

La formazione guidata da Michel Kniat ha approcciato bene la stagione: 7 punti raccolti in quattro giornate e un quinto posto che testimonia solidità e ambizione. Con 9 reti realizzate e appena 4 subite, i biancoblù hanno trovato un buon equilibrio tra reparti. Il pareggio esterno contro l’Eintracht Braunschweig nell’ultima uscita ha confermato la capacità della squadra di reggere anche nei momenti di difficoltà, sebbene il rendimento casalingo resti da migliorare dopo la sconfitta rimediata nel primo impegno interno. Davanti al proprio pubblico, l’Arminia vorrà dimostrare di poter fare la voce grossa.