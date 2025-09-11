Bundesliga 2, Arminia-Magdeburg: diretta tv e streaming LIVE del match

Venerdì 12 settembre 2025, con fischio d’inizio alle 18:30, la SchücoArena sarà teatro del confronto tra Arminia Bielefeld e FC Magdeburg, valido per la quinta giornata della Bundesliga 2. Due squadre con obiettivi differenti ma accomunate dalla voglia di fare punti: i padroni di casa per restare nelle zone alte della classifica, gli ospiti per uscire da una partenza complicata.
La gara sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
La formazione guidata da Michel Kniat ha approcciato bene la stagione: 7 punti raccolti in quattro giornate e un quinto posto che testimonia solidità e ambizione. Con 9 reti realizzate e appena 4 subite, i biancoblù hanno trovato un buon equilibrio tra reparti. Il pareggio esterno contro l’Eintracht Braunschweig nell’ultima uscita ha confermato la capacità della squadra di reggere anche nei momenti di difficoltà, sebbene il rendimento casalingo resti da migliorare dopo la sconfitta rimediata nel primo impegno interno. Davanti al proprio pubblico, l’Arminia vorrà dimostrare di poter fare la voce grossa.
Ben diverso il cammino del Magdeburg, che finora ha raccolto appena 3 punti e si trova nelle retrovie della classifica. Il gruppo allenato da Markus Fiedler fatica soprattutto in difesa: 10 gol incassati in quattro partite raccontano di una retroguardia fragile. L’ultimo ko, un pirotecnico 4-5 subito in casa contro il Greuther Furth, ha evidenziato limiti di organizzazione che rischiano di pesare anche in trasferta. Non mancano qualità in avanti, ma la sensazione è che la squadra debba crescere molto in termini di compattezza se vuole risalire la china.
Le probabili formazioni di Arminia-Magdeburg—
ARMINIA: (4-3-3): Kersken, Hagmann, Scheneider, Grosser, Sicker, Mehlem, Russo, Corboz, Kania, Grodowski, Boakye. Allenatore: Kniat.
MAGDEBURG: (3-4-3): Reimann, Hoti, Mathisen, Hugonet, Geschwill, Gnaka, Ulrich, Musonda, Ghrieb, Holmstrom, Atik. Allenatore: Fiedler.
