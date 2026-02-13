Bundesliga, Amburgo-Union: Diretta live e probabili formazioni

Amburgo e Union Berlino si affrontano nella 22ª giornata di Bundesliga in uno scontro diretto per la parte centrale della classifica

Stefano Sorce 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 17:54)

Al Volksparkstadion si incrociano ambizioni e paure. La 22ª giornata di Bundesliga mette di fronte Amburgo-Union Berlino, due squadre separate da pochi punti e coinvolte in una classifica cortissima. Calcio d’inizio fissato per il 14 febbraio 2026 alle ore 15:30. Non è solo una sfida per la parte centrale della graduatoria: è uno scontro diretto che può indirizzare la corsa salvezza e, allo stesso tempo, tenere vivo l’obiettivo top 10.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dell’Amburgo — La neopromossa sta vivendo una fase positiva. Dopo tre pareggi consecutivi è arrivata la prima vittoria esterna stagionale, un convincente 0-2 sul campo dell’Heidenheim che ha portato l’Amburgo a quota 22 punti, all’undicesimo posto. La squadra di Polzin ha trovato maggiore compattezza e soprattutto continuità nei risultati. Il ritorno al gol di Konigsdörffer è una notizia importante, perché l’attacco aveva bisogno di ritrovare concretezza. Con 21 reti segnate e 29 subite, l’Amburgo resta una squadra che deve migliorare l’equilibrio difensivo, ma il trend recente è incoraggiante.

Il momento dell’Union Berlino — L’Union Berlino arriva dal pareggio per 1-1 contro l’Eintracht Francoforte, ma il periodo non è brillante. Nelle ultime tre partite sono arrivati due ko e un pari, risultati che hanno rallentato la corsa verso posizioni più tranquille. Nono posto con 25 punti, ma solo sei lunghezze di vantaggio sulla zona playout: la classifica non permette distrazioni. Il reparto offensivo sta vivendo una fase di flessione, con Ansah a secco da diverse giornate dopo un avvio promettente. La sensazione è che l’Union abbia perso brillantezza nelle ultime settimane e debba ritrovare incisività negli ultimi metri per evitare di essere risucchiata nelle zone più pericolose.

Probabili formazioni di Amburgo-Union — Amburgo (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo, Vušković, Torunarigha; Atta, Remberg, Muheim, Mikelbrencis; Vieira, Otele, Konigsdörffer.

Union Berlino (3-4-1-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn; Jeong; Ilić, Ansah.

