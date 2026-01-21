Lo streaming gratis della gara di campionato Bayern Monaco-Augsburg: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 18:16)

La Bundesliga propone sabato 24 gennaio alle ore 15:30 la sfida tra Bayern Monaco e Augsburg, un match che mette di fronte la corazzata bavarese e una squadra pronta a rendere difficile la vita ai campioni di Germania. I padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione e dimostrare solidità, mentre l’Augsburg cercherà di sorprendere e strappare punti preziosi. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Bayern Monaco-Augsburg in diretta.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento motivate e concentrate, pronte a dare vita a una gara intensa e combattuta. Bayern Monaco e Augsburg cercheranno di imporre il proprio gioco, offrendo una partita ricca di emozioni e momenti di grande spettacolo.

Dove vedere Bayern Monaco-Augsburg in diretta tv e streaming live — La partita Bayern Monaco-Augsburg sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile guardare Bayern Monaco-Augsburg in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Bayern Monaco-Augsburg in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Bundesliga.