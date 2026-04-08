Non perdere Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 15:32)

Il Bayern Monaco è inarrestabile e le possibilità che depauperi il suo bottino sono davvero infime. Con 73 punti in classifica e 100 gol messi a referto, la corazzata di Kompany prepara già i festeggiamenti per la Bundesliga. La lotta Champions League, però, è tutt'altro che chiusa. In tal senso è decisiva la sfida tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, che si terrà al Signal Iduna Park l'11 aprile alle 15:30.

Il Borussia Dortmund occupa la seconda posizione nel campionato tedesco e rappresenta la squadra più forte della Germania al momento, escludendo dal discorso il Bayern Monaco. La squadra di Dortmund conta 64 punti in classifica e si presenta alla sfida contro il Leverkusen con ben quattro vittorie di fila contro Colonia, Augusto, Amburgo e Stoccarda. Prove di forza non indifferenti che attestano il grande momento di forma della formazione di Kovac. Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, è al momento in sesta posizione e dista soli quattro punti dal quarto posto, che permette l'accesso alla Champions League il prossimo anno. Il Bayer si presenta al match del Signal Iduna Park con un pirotecnico 6-3 contro il Wolfsburg, in cui si è reso protagonista anche l'ex Roma Patrik Schick. Tra il terzo ed il settimo posto il Leverkusen è l'unica squadra ad essere imbattuta nell'ultimo mese, segno di grande solidità in un momento cruciale della stagione. Il big match di sabato è senz'altro uno degli appuntamenti più avvincenti del weekend.

Dove vedere Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen in diretta TV e streaming live — Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.