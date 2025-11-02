Wolfsburg-Hoffenheim, Bundesliga: domenica 2 novembre alle 17:30. Analisi, formazioni, diretta TV e streaming gratis della sfida alla Volkswagen Arena

Vincenzo Bellino Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 02:16)

Domenica 2 novembre alle ore 15:30, al RheinEnergieStadion va in scena un vero e proprio scontro diretto a metà classifica. Padroni di casa a caccia dei tre punti per allungare e allontanarsi dalle zone pericolose, dove naviga, anche se ancora in linea di galleggiamento, l'Amburgo. Amburgo-Colonia è la sfida valida per la nona giornata di Bundesliga: scopri come guardarla ora GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Colonia — Il Colonia si presenta a questa sfida dopo una sconfitta bruciante contro il Borussia Dortmund, maturata nei minuti finali di recupero (90+6’). Una caduta che pesa, ma che non cancella la buona prestazione difensiva mostrata per quasi tutto il match.

La squadra di Lukas Kwasniok vuole immediatamente voltare pagina e tornare al successo davanti al proprio pubblico. I biancorossi hanno raccolto solo una vittoria nelle ultime sei partite di Bundesliga: serve una scossa, e la gara con l’Amburgo rappresenta l’occasione perfetta per ritrovare fiducia e punti.

Qui Amburgo — Dall’altra parte, l’Amburgo arriva con l’umore basso dopo la seconda sconfitta consecutiva, questa volta per mano del Wolfsburg. Una squadra ancora in fase di assestamento, che alterna buone prestazioni a blackout improvvisi.

Nonostante i passi falsi recenti, i segnali positivi non mancano: la formazione di Polzin ha dimostrato in più occasioni di poter competere a buoni livelli, come nelle vittorie contro Heidenheim e Mainz.

Colonia-Amburgo, probabili formazioni — COLONIA (3-4-2-1): Schwabe; Schmied, Martel, Heintz; Sebulonsen, Huseinbašić, Jóhannesson, Lund; Bulter, El Mala; Kaminski. Allenatore: Lukas Kwasniok

AMBURGO (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo, Vušković, Elfadli; Gocholeishvili, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompé. Allenatore: Merlin Polzin

