Bundesliga, Gladbach-Colonia: dove vederla gratis in streaming live

Borussia Monchengladbach-Colonia, sabato 8 novembre 2025 alle 18:30, derby del Reno valido per la 10ª giornata di Bundesliga. Analisi del momento delle squadre e streaming live del match

Stefano Sorce 8 novembre - 01:00

C’è un’atmosfera elettrica in Renania, quella che solo un derby sa creare. Sabato 8 novembre 2025, alle ore 18:30, il Borussia-Park diventerà una bolgia: da una parte il Gladbach, squadra orgogliosa ma in cerca di riscatto, dall’altra il Colonia. Guarda ora Gladbach-Colonia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Gladbach-Colonia in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Gladbach-Colonia in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effetta una scommessa

Cerca Gladbach-Colonia sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Borussia Monchengladbach vive un campionato complesso, oscillando tra intuizioni di buon calcio e fragilità che pesano in classifica. I “Fohlen” continuano a essere una squadra fedele alla propria filosofia: giocare a viso aperto, cercare la porta e accettare i rischi. Nonostante qualche risultato deludente, la squadra di Gerardo Seoane non rinuncia alla sua identità, convinta che il bel gioco prima o poi porti i frutti sperati.

Il Colonia, invece, è la rivelazione silenziosa di questa prima parte di stagione. Con una rosa giovane ma ambiziosa, il gruppo guidato da Timo Schultz ha trovato equilibrio e ritmo, risalendo fino alle zone nobili della classifica. L’obiettivo è chiaro: rimanere agganciati al treno europeo e, perché no, infliggere una ferita sportiva ai rivali di sempre, proprio nel loro stadio.

Le probabili formazioni di Borussia M.-Colonia — Il Gladbach dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1. In porta ci sarà Nicolas, protetto dal trio difensivo Sander–Elvedi–Diks. Sulle corsie laterali spazio alla velocità di Scally e alla spinta di Ullrich, con Reitz ed Engheldart a presidiare il centrocampo. Davanti, Honorat e Neuhaus giocheranno a supporto dell’unica punta Tabakovic, chiamato a fare da riferimento offensivo e a spezzare la serie negativa del Borussia.

Il Colonia risponde con uno schieramento speculare. Tra i pali Schwabe, in difesa Schmied, Martel e Ozkacar. Sugli esterni agiranno Kaminski e Lund, mentre Johannesson e Huseinbasic garantiranno corsa e intensità in mezzo. In attacco, Kainz e Maina saranno i rifinitori alle spalle del potente Ache, uomo chiave per tenere alta la squadra e sfruttare le ripartenze.

Gladbach (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engheldart, Ullrich; Honorat, Neuhaus; Tabakovic. Allenatore: Gerardo Seoane.

Colonia (3-4-2-1): Schwabe; Schmied, Martel, Ozkacar; Kaminski, Johannesson, Huseinbasic, Lund; Kainz, Maina; Ache. Allenatore: Timo Schultz.

Non perdere Gladbach-ColoniaIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Bundesliga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.