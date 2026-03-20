Bundesliga, Heidenheim-Leverkusen: lo streaming gratis del match

Sfida con valori diversi ma motivazioni forti su entrambi i lati. L’Heidenheim gioca per l’orgoglio e per tenere viva una speranza minima, mentre il Leverkusen ha l’obbligo di vincere per continuare la rincorsa europea

Stefano Sorce 20 marzo - 19:42

C’è chi gioca per salvarsi e chi per restare agganciato all’élite. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 15:30, alla Voith-Arena si incrociano Heidenheim-Leverkusen, due squadre che vivono realtà completamente diverse: l’Heidenheim, ormai con un piede nel baratro, e il Bayer Leverkusen, ancora in corsa per un posto in Champions League.

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Momento delle due squadre — L’Heidenheim è nel pieno di una crisi profonda. La sconfitta contro l’Eintracht Francoforte è stata l’ennesimo capitolo di una stagione che sembra ormai segnata: tre ko consecutivi, sette nelle ultime otto partite e una vittoria che manca da dicembre. Numeri che non lasciano spazio a interpretazioni: ultimo posto in classifica, -10 dalla zona salvezza e una retrocessione che appare sempre più inevitabile. Il problema principale è strutturale: difesa fragile (58 gol subiti) e un attacco che fatica a produrre con continuità. A questo punto, più che la classifica, conta chiudere la stagione con dignità.

Il Bayer Leverkusen vive invece una situazione completamente diversa. I 45 punti raccolti tengono ancora viva la corsa al quarto posto, distante cinque lunghezze.La squadra di Hjulmand ha trovato una certa solidità, perdendo solo una delle ultime nove partite, ma ora serve qualcosa in più: servono vittorie per trasformare la rincorsa in qualcosa di concreto. Il pareggio contro il Bayern ha dato segnali positivi, così come il ritorno di Schick, subito decisivo con un assist. La sensazione è che il Leverkusen abbia le armi per accelerare nel finale di stagione.

Probabili formazioni di Heidenheim-Leverkusen — L’Heidenheim dovrebbe fare a meno di Paqarada e Stergiou, due assenze che riducono ulteriormente le rotazioni difensive.

Nel Leverkusen restano fuori Arthur, Badé, Tapsoba e Vázquez, ma il rientro di Schick rappresenta una spinta importante per il reparto offensivo. Il centravanti è pronto a guidare l’attacco in una gara che può valere punti pesanti.

Heidenheim (4-3-3): Ramaj; Bush, Mainka, Gimber, Behrens; Kerber, Schöppner, Dorsch; Dinkci, Zivzivadze, Ibrahimovic.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Oermann, Andrich, Quansah; Culbreath, Fernández, García, Grimaldo; Tillman, Maza; Schick.

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