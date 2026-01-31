Bundesliga, Lipsia-Mainz: probabili formazioni e diretta live

Lipsia–Mainz è una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe. I padroni di casa vogliono ritrovare continuità e consolidare il quarto posto

La 20ª giornata di Bundesliga propone una sfida importante alla Red Bull Arena, dove Lipsia-Mainz si affrontano sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:30. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: il Lipsia vuole consolidare la propria posizione europea, il Mainz è chiamato a fare punti pesanti per uscire dalla zona calda della classifica.

Dove vedere Lipsia-Mainz in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Lipsia arriva a questo appuntamento dopo il pareggio per 1-1 sul campo del St. Pauli, risultato che ha confermato una certa discontinuità di rendimento. L’inizio del 2026 dei biancorossi è stato altalenante, con vittorie e passi falsi alternati, ma la squadra resta stabilmente nelle zone alte della classifica. Attualmente quarta con 36 punti, è pienamente in corsa per un posto nelle competizioni europee e non può permettersi rallentamenti interni. Dal punto di vista offensivo, il momento positivo di Diomande rappresenta una delle note migliori: rientrato dopo l’impegno in Coppa d’Africa, l’esterno ivoriano ha inciso subito con gol e assist, dando nuova imprevedibilità al reparto avanzato. La sensazione è che il Lipsia abbia ancora margini di crescita, soprattutto nella gestione dei momenti favorevoli delle partite.

Situazione più complessa per il Mainz, che però arriva a Lipsia con un’iniezione di fiducia importante. Il successo per 3-1 contro il Wolfsburg ha rappresentato la seconda vittoria nelle ultime tre gare e ha rilanciato le ambizioni salvezza dei biancorossi. Il cambio in panchina e l’arrivo di Urs Fischer hanno portato maggiore solidità e una mentalità più concreta.

Le probabili formazioni di Lipsia-Mainz — Il Lipsia dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, puntando su equilibrio in mezzo al campo e grande mobilità offensiva. Qualche assenza, ma rosa profonda e competitiva. Il Mainz risponderà con il 3-5-2, cercando densità centrale e inserimenti dei centrocampisti.

Lipsia (4-3-3) Gulácsi; Baku, Orbán, Bitshiabu, Raum; Banzuzi, Seiwald, Schlager; Diomande, Romulo, Nusa

Mainz (3-5-2) Batz; Posch, Bell, Potulski; Da Costa, Amiri, Sano, Lee, Widmer; Tietz, Hollerbach.

