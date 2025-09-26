Bundesliga, Mainz-Borussia Dortmund: diretta tv e streaming LIVE del match

I padroni di casa affrontano la squadra di Kovac con molte assenze e cercano punti vitali per risalire, mentre gli ospiti vogliono confermare il grande inizio di stagione. Match intenso e con possibili gol in vista

Stefano Sorce 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 18:09)

Sabato 27 settembre alle ore 15:30 la MEWA Arena sarà teatro della sfida di Bundesliga tra Mainz e Borussia Dortmund. I padroni di casa cercano punti vitali dopo un avvio difficile, mentre i gialloneri vogliono confermare l’ottimo inizio di stagione e restare in piena corsa per il titolo. La partita promette intensità e qualche gol, nonostante le difficoltà fisiche e la lista infortuni del Mainz. Con Bet365 puoi seguire Mainz-Borussia Dortmund GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Mainz-Borussia Dortmund in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi vivere l’atmosfera della Bundesliga come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Bundesliga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Mainz-Borussia Dortmund in diretta live. Vi informiamo che la partita sarà usufruibile anche su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW e sulle relative applicazioni SkyGo e NowTV.

Il momento delle due squadre — La squadra di Henriksen arriva con una classifica preoccupante, 13° posto con 4 punti, ancora senza vittorie interne. La lista degli indisponibili è lunga: Widmer, Bell, Leitsch, Dal, Hanche-Olsen, Weiper, Bobzien, Veratschnig, Maloney e altri. Nonostante ciò, il recente 4-1 in casa dell’Augusta ha dato fiducia al gruppo. Paul Nebel si è mostrato ispirato, mentre Sano e Amiri hanno già trovato il gol, offrendo qualche speranza in attacco. La difesa rimane però il punto debole della squadra.

La squadra di Kovac vola alta in classifica, seconda con 10 punti e imbattuta. In trasferta ha già raccolto una vittoria e un pareggio, mostrando concretezza e capacità di soffrire nei momenti delicati. Guirassy guida l’attacco con 4 gol finora, Adeyemi e Kobel hanno fornito prestazioni eccellenti. L’infermeria è comunque affollata: Schlotterbeck, Süle, Emre Can e Duranville indisponibili, Brandt in dubbio. Nonostante le assenze, la rosa lunga e il morale alto compensano, mentre lo storico della sfida sorride nettamente al Dortmund.

Probabili formazioni — Mainz (3-4-2-1): Zentner; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Sieb. Allenatore: Henriksen.

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. Allenatore: Kovac.