Bundesliga, Werder Brema-St.Pauli: diretta tv e streaming LIVE del match

L’ultimo incrocio in Bundesliga si è chiuso sullo 0-0, risultato che conferma la tendenza a sfide molto combattute e spesso bloccate.

Il momento delle due squadre — Il Werder sta attraversando una fase difficile: con appena 4 punti raccolti nelle prime cinque giornate (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), la squadra di Horst Steffen si trova al 14° posto. Il ko netto contro il Bayern Monaco ha messo in evidenza i limiti difensivi, con ben 14 reti subite, peggior difesa del campionato. Anche in casa il rendimento non convince: un pareggio e una sconfitta nelle prime due gare interne. C’è però qualche segnale incoraggiante sul fronte offensivo: con 8 gol segnati, il Werder mostra di avere qualità in avanti, ma serve maggiore incisività. Steffen punta sul fattore campo per invertire la rotta e chiede una reazione d’orgoglio ai suoi uomini davanti ai propri tifosi.

Il St. Pauli ha iniziato meglio, con 7 punti frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, che valgono il 9° posto. Tuttavia, la recente sconfitta casalinga per 2-1 contro il Leverkusen ha rallentato la corsa della squadra di Alexander Blessin. Fuori casa i numeri sono altalenanti: una vittoria e una sconfitta in due trasferte. Con 8 gol segnati e altrettanti subiti, i Kiezkicker appaiono più equilibrati rispetto al Werder, ma manca ancora la freddezza per gestire i momenti chiave. Blessin conta su una squadra giovane e di qualità, capace di giocare con intensità, e cercherà di sfruttare le fragilità difensive degli avversari per tornare al successo.

Probabili formazioni Werder Brema-St. Pauli — Werder Brema (4-2-3-1): Hein; Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Mbangula; Gruell. Allenatore: Horst Steffen.

St. Pauli (4-2-3-1): Vasilj; Wahl, Smith, Ritzka, Saliakas; Sands, Fujita; Oppie, Sinani, Pereira Lage; Kaars. Allenatore: Alexander Blessin.