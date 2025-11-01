Bundesliga, Wolfsburg-Hoffenheim: streaming gratis e diretta tv

Wolfsburg-Hoffenheim, Bundesliga: domenica 2 novembre alle 17:30. Analisi, formazioni, diretta TV e streaming gratis della sfida alla Volkswagen Arena

Stefano Sorce 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 16:54)

Domenica 2 novembre alle ore 17:30, alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, andrà in scena una sfida che promette spettacolo e voglia di riscatto: Wolfsburg-Hoffenheim, valida per la nona giornata di Bundesliga. Guarda ora Wolfsburg-Hoffenheim GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Wolfsburg-Hoffenheim in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Volkswagen Arena comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Wolfsburg-Hoffenheim in diretta live. Il match sarà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211) e in streaming su Sky Go e NOW, le piattaforme dedicate agli abbonati per seguire la Bundesliga in mobilità e on demand.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto oppure effettua una scommessa

Cerca Wolfsburg-Hoffenheim sul palinsesto live di Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Wolfsburg ha bisogno di rialzare la testa. L’eliminazione interna contro il Kiek in Coppa di Germania è stata un duro colpo, ma per una squadra con una classifica complicata la priorità resta il campionato.La squadra di Niko Kovac ha vinto solo una delle ultime cinque partite, perdendo le altre quattro, e ha segnato appena nove gol in otto giornate. Un bottino troppo povero per una squadra che ambisce almeno a una salvezza tranquilla. Il tecnico croato sa che il momento è delicato: serve una scossa, e servirà soprattutto ritrovare la via del gol per riaccendere entusiasmo e fiducia. Il pareggio strappato nell’ultimo turno potrebbe rappresentare il punto di ripartenza, ma contro un Hoffenheim in fiducia non sarà semplice.

L’Hoffenheim, invece, ha iniziato il campionato con il piede giusto e si trova nella parte sinistra della classifica. La squadra di Pellegrino Matarazzo ha messo in mostra una buona organizzazione di gioco e un’identità offensiva ben definita, con 13 gol segnati finora. Tuttavia, anche i biancoblù hanno mostrato qualche limite difensivo e una certa discontinuità nei risultati. Il tecnico americano, però, può contare su un gruppo in fiducia, guidato dall’esperienza di Kramaric e dalla crescita di alcuni giovani interessanti come Asllani e Burger.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Hoffenheim — Nel Wolfsburg, Kovac conferma il suo 4-2-3-1 con Grabara tra i pali e una linea difensiva formata da Kumbedi, Seelt, Koulierakis e Zehnter. In mediana agiranno Vini Souza e Arnold, pronti a dettare i tempi e a proteggere la retroguardia. Sulla trequarti spazio a Daghim, Eriksen e Amoura, alle spalle dell’unica punta Wind, principale riferimento offensivo e uomo più pericoloso dei Lupi.

L’Hoffenheim risponde con il consueto 4-1-4-1. Baumann difenderà la porta, protetto da Coufal, Hranac, Hajdari e Bernardo. In cabina di regia ci sarà Avdullahu, con Burger e Asllani a dare equilibrio e inserimenti centrali. Davanti, Kramaric agirà da ispiratore offensivo insieme a Toure, mentre Lemperle sarà il terminale avanzato pronto a sfruttare ogni occasione.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter; Vini Souza, Arnold; Daghim, Eriksen, Amoura; Wind. Allenatore: Kovac

HOFFENHEIM (4-1-4-1): Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Avdullahu; Burger, Asllani, Kramaric, Toure; Lemperle. Allenatore: Ilzer.

Non perdere Wolfsburg-HoffenheimIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Bundesliga. comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.