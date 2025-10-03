Bundesliga2, Hertha-Munster: diretta tv e streaming LIVE del match

I berlinesi cercano riscatto dopo un avvio altalenante, mentre gli ospiti vogliono confermare il buon momento di forma.

Il calendario propone sabato 4 ottobre 2025 alle ore 13:00 un match dal peso specifico importante: all'Olympiastadion di Berlino l'Hertha Berlino ospiterà il Preussen Munster in un confronto tra due squadre che cercano continuità. I berlinesi puntano a sfruttare il fattore casa per risalire la classifica dopo un avvio complicato, mentre i biancoverdi arrivano con maggiore fiducia grazie ai recenti risultati positivi.

Dove vedere Hertha-Munster in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida dell'Olympiastadion comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Hertha-Munster in diretta live.

Michael Bruno dell’Hertha BSC e Dominique Cuisance durante la partita di 2. Bundesliga tra Hertha BSC e SV 07 Elversberg all’Olympiastadion il 29 agosto 2025 a Berlino, Germania. (Foto di Maryam Majd/Getty Images)

Il momento delle due squadre — La squadra di Stefan Leitl sta cercando di risalire dopo un avvio difficile. Il bottino finora è di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 7 gol realizzati e 6 incassati. Il rendimento interno resta un punto debole: in casa sono arrivati soltanto un pareggio e due sconfitte. L’ultimo successo contro il Norimberga ha però portato fiducia e rappresenta un segnale di crescita che i biancoblù proveranno a confermare davanti al proprio pubblico.

Il Preussen Munster ha iniziato il torneo con maggiore brillantezza, raccogliendo 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, con uno score offensivo di 12 gol fatti e 13 subiti. La squadra di Alexander Ende arriva da un convincente 3-1 contro l’Eintracht Braunschweig, risultato che ha confermato lo spirito combattivo del gruppo. In trasferta il rendimento non è sempre costante (1 vittoria e 2 sconfitte), ma la solidità offensiva potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia dell’Hertha.

Le probabili formazioni di Hertha-Munster — Hertha Berlino (4-2-3-1): Ernst, Gechter, Leistner, Dardai, Eitschberger, Cuisance, Jensen, Zeefuik, Thorsteinsson, Winkler, Reese. Allenatore: Leitl.

Munster (4-3-3): Schenk, ter Horst, Heuer, Jaeckel, Bolay, Preissinger, Schulz, Hendrix, Batista Meier, Lokotsch, Amenyido. Allenatore: Ende.