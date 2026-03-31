Burgos arriva con maggiore solidità difensiva e continuità, mentre il Ceuta alterna buone prestazioni a cali evidenti

Stefano Sorce 31 marzo - 16:39

Burgos e Ceuta FC si affrontano il 1 aprile 2026 alle 20:00 in una partita che può pesare davvero tanto per entrambe. I padroni di casa arrivano meglio, con più continuità e una struttura di gioco ormai definita. Il Ceuta invece è più imprevedibile: può fare una buona partita, ma anche complicarsela da solo, soprattutto quando la gara si sporca. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BURGOS-CEUTA SU BET365.

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Momento Burgos — Burgos è una squadra che ha trovato una sua identità molto chiara: difesa solida, pochi rischi e capacità di restare sempre dentro la partita. Non segna tantissimo (1.1 gol di media), ma concede pochissimo, ed è proprio questo il suo vero punto di forza. Nelle ultime 10 partite ha raccolto risultati importanti (5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), confermando una continuità che in questa categoria fa spesso la differenza. Anche quando non domina, riesce a portare la partita sul suo terreno: ritmi bassi, pochi spazi e gestione degli episodi.

Momento Ceuta — Il Ceuta, invece, è una squadra più difficile da leggere. Ha qualità offensive e può fare male, ma paga una fase difensiva troppo fragile. I numeri parlano chiaro: nelle ultime 10 partite ha vinto 5 volte ma ha anche perso 5, senza trovare un vero equilibrio. Segna più del Burgos (1.6 gol di media), ma concede tantissimo (2.2), e questo alla lunga pesa. Quando la partita si apre troppo, fatica a reggere. In trasferta il problema si accentua. Le recenti sconfitte fuori casa mostrano una squadra che perde solidità lontano dal proprio stadio, soprattutto contro avversari più organizzati.

Probabili formazioni di Burgos-Ceuta — Il Burgos resta sul suo 4-4-2, una scelta che riflette bene l’identità della squadra: linee compatte, pochi rischi e gioco diretto quando serve. Davanti, Curro e Mario González sono i punti di riferimento, quelli a cui si appoggia la manovra quando c’è da concretizzare.

Il Ceuta invece si presenta con un 4-3-3 più aperto e offensivo, cercando di allargare il campo e sfruttare la velocità sugli esterni. Marcos Fernández è il terminale centrale, ma molto passa anche dai movimenti e dagli spazi creati dagli esterni, che provano a dare ritmo e imprevedibilità all’attacco.

Burgos (4-4-2): Cantero; Lizancos, Luengo, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Morante, Saúl del Cerro, Córdoba; Curro, Mario González.

Ceuta (4-3-3): Vallejo; Aisar Ahmed, Caparrós, Diego González, Matos; Lachhab, Bodiger, Bassinga; Konrad de la Fuente, Marcos Fernández, Kone.