Burkina Faso-Egitto: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

LO Stade du 4 Aout di Ouagadougou ospita un incontro fondamentale delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026. I padroni di casa allenati da Velud ospitano i Faraoni, capitanati dalla stella Salah

Stefano Sorce 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 16:02)

Martedì 9 settembre 2025 andrà in scena uno dei match più attesi delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026: il Burkina Faso ospita l’Egitto in una gara che vale tantissimo per la classifica del Gruppo A. Fischio d’inizio previsto alle 18:00.

Dove vedere Burkina Faso-Egitto in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Burkina Faso-Egitto in programma martedì 9 settembre alle 18.00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per tutti gli utenti già registrati alla piattaforma di scommesse. Non sarà invece possibile seguire la sfida tra le due nazionali africane in diretta tv.

SAN PIETROBURGO, RUSSIA – 19 GIUGNO: Trezeguet dell’Egitto reagisce durante la partita del Gruppo A della Coppa del Mondo FIFA 2018 tra Russia ed Egitto allo Stadio di San Pietroburgo il 19 giugno 2018 a San Pietroburgo, Russia. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Il momento delle due squadre — La differenza principale tra le due squadre si vede nei numeri difensivi. L’Egitto ha subito soltanto 2 reti in 7 gare, collezionando 5 clean sheet: dati che testimoniano organizzazione e compattezza. Il Burkina Faso, al contrario, punta molto sulla spinta offensiva (19 gol segnati) ma lascia qualche spazio dietro (7 reti incassate).

Il Burkina Faso insegue l'Egitto a quota 14, con 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta: un rendimento comunque positivo, che tiene vive le ambizioni dei Puledri. Per i padroni di casa, il match rappresenta un’occasione preziosa per accorciare il distacco e restare agganciati alla lotta per il primo posto. Il Burkina Faso ha alternato prestazioni convincenti a passi falsi: l’ultimo roboante 6-0 contro Gibuti ha mostrato il potenziale offensivo della squadra, ma le sconfitte contro Madagascar e Mauritania hanno evidenziato alcune fragilità.

I Faraoni guidano il gruppo con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pareggio. Numeri che certificano il dominio della nazionale di Rui Vitoria, che fin qui ha mostrato solidità e continuità. L’Egitto è reduce dal successo per 2-0 contro l’Etiopia e non perde da dieci partite (7 vittorie e 3 pareggi). Una marcia che conferma la squadra come grande favorita del girone.

Le probabili formazioni di Burkina Faso-Egitto — Il Burkina Faso dovrebbe presentarsi con il classico 4-3-3: tra i pali spazio a Koffi, protetto da una difesa composta da Dayo e Tapsoba al centro, con Ouattara e Kabore sugli esterni. In mezzo al campo agiranno Guira, Sangaré e Traoré, mentre il tridente offensivo vedrà Ouattara e Bandé larghi a supporto della punta Toure.

L’Egitto risponderà con un 4-2-3-1 solido ed equilibrato: El Shenawy sarà il portiere titolare, davanti a lui una retroguardia formata da Mohamed, Hegazy, Abdelmonem e Hamdi. La mediana sarà affidata alla coppia composta da Elneny e Fathi, mentre sulla trequarti agiranno Trezeguet, El Said e la stella Salah, incaricati di supportare l’unica punta Mostafa Mohamed.

Burkina Faso (4-3-3): Koffi; Dayo, Tapsoba, Ouattara, Kabore; Guira, Sangaré, Traoré; Ouattara, Bandé, Toure. Allenatore: Hubert Velud.

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Mohamed, Hegazy, Abdelmonem, Hamdi; Elneny, Fathi; Trezeguet, El Said, Salah; Mostafa Mohamed. Allenatore: Rui Vitoria.