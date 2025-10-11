Burkina Faso-Etiopia: diretta TV e streaming LIVE del match

Vuoi vivere la partita in diretta senza perdere neanche un attimo? La diretta streaming è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, fare un deposito minimo di 5 euro e avrai accesso non solo a un ampio palinsesto sportivo di Bet365, ma anche a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire e analizzare ogni fase dell'incontro.

Il momento delle due squadre

Il match tra Burkina Faso ed Etiopia, valido per il decimo turno delle Qualificazioni Mondiali africane, si prospetta come un confronto dai contorni chiari e ben delineati. Burkina Faso, attualmente al secondo posto in classifica con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta), si presenta come la favorita. Dall'altra parte, l'Etiopia occupa il quinto posto con soli 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Le statistiche evidenziano una netta differenza di forza tra le due squadre: gli Stalloni hanno segnato ben 20 gol, subendone solo 7, mentre gli etiopi hanno realizzato solo 8 gol e ne hanno subiti 11. Questo incontro, che si disputerà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21:00, rappresenta una grande opportunità per il Burkina Faso di rafforzare la propria posizione e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione per il Mondiale.