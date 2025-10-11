derbyderbyderby streaming Burkina Faso-Etiopia: diretta TV e streaming LIVE del match

CONCAF

Burkina Faso-Etiopia: diretta TV e streaming LIVE del match

Burkina Faso-Etiopia: diretta TV e streaming LIVE del match - immagine 1
Come seguire la sfida tutta africana per le qualificazioni al prossimo Mondiale. I padroni di casa sognano
Michele Massa
Michele Massa

Nella domenica di calcio africano c'è Burkina Faso-Etiopia, sfida per le qualificazioni al prossimo mondiale con i padroni di casa che sognano in grande. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Burkina Faso-Etiopia in diretta TV e in streaming LIVE

—  

Vuoi vivere la partita in diretta senza perdere neanche un attimo? La diretta streaming è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, fare un deposito minimo di 5 euro e avrai accesso non solo a un ampio palinsesto sportivo di Bet365, ma anche a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire e analizzare ogni fase dell'incontro.

Un'opportunità da non perdere per goderti la magia della Concaf ovunque tu sia, su smartphone, tablet o computer. Registrati su Bet365, attiva il tuo profilo e guarda la partita in streaming gratuito, senza costi aggiuntivi.

Il momento delle due squadre

—  

Il match tra Burkina Faso ed Etiopia, valido per il decimo turno delle Qualificazioni Mondiali africane, si prospetta come un confronto dai contorni chiari e ben delineati. Burkina Faso, attualmente al secondo posto in classifica con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta), si presenta come la favorita. Dall'altra parte, l'Etiopia occupa il quinto posto con soli 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Le statistiche evidenziano una netta differenza di forza tra le due squadre: gli Stalloni hanno segnato ben 20 gol, subendone solo 7, mentre gli etiopi hanno realizzato solo 8 gol e ne hanno subiti 11. Questo incontro, che si disputerà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21:00, rappresenta una grande opportunità per il Burkina Faso di rafforzare la propria posizione e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione per il Mondiale.

Le probabili formazioni di Burkina Faso-Etiopia

—  

Burkina Faso (4-1-4-1): Koffi, Yago, Tapsoba, Dayo, Kaboré, Simporé, Irié, Toure, Zougrana, Ouattara, Traoré. Allenatore: Brama Traoré

Etiopia (4-1-4-1): Nura,Yesuf, Baye, James, Tonjo, Sherifa, Gugsa, Worku, Gezahegn, Desta, Abera. Allenatore: Mesay Teferi

Leggi anche
Bergamo-Urania: diretta TV e streaming LIVE del match
Roseto-Cremona: diretta TV e streaming LIVE del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA