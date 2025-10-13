Bursaspor-Cholet, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Due squadre che cercano riscatto dopo un avvio complicato e che arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di trovare la giusta continuità.

Stefano Sorce 13 ottobre - 21:28

Il basket europeo torna protagonista con una sfida tutta da seguire: martedì 14 ottobre 2025, alle ore 18:30, il Bursaspor ospita il Cholet Basket nella Basketball Champions League. Con Bet365 puoi seguire Bursaspor-Cholet GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Bursaspor-Cholet in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del basket comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Bursaspor-Cholet in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Bursaspor è chiamato a reagire dopo un inizio di stagione altalenante. In una sola partita disputata nella competizione, la squadra turca ha rimediato una sconfitta, ma ha mostrato segnali positivi nella costruzione del gioco e nella gestione difensiva. Nonostante il ko, il Bursaspor ha lasciato buone impressioni sul parquet di casa, dove mantiene una media di 79 punti realizzati e 66 concessi. La difesa resta il punto di forza della formazione turca, capace di concedere poco e di gestire bene i ritmi bassi.

Anche per il Cholet Basket la stagione non è cominciata nel migliore dei modi. I francesi hanno perso la loro prima gara di Champions League, ma hanno dimostrato di poter essere pericolosi in transizione e di avere individualità interessanti in attacco. Il punto debole, al momento, è la difesa: il Cholet concede troppo agli avversari, con 91 punti subiti di media, e dovrà necessariamente alzare l’intensità per contrastare un Bursaspor più solido fisicamente. In trasferta, la squadra non ha ancora trovato equilibrio, 73 punti segnati e 91 concessi, ma resta pericolosa grazie a un attacco rapido e alla capacità di sfruttare gli spazi aperti.

I probabili quintetti base di Bursaspor-Cholet — Bursaspor: Konontsuk, Koksal, Nnoko, Parsons, Childress. Coach: Markovic

Cholet: McNeace, Agbo, Diarra, Campbell. Ayayi. Coach: Lefrancois.