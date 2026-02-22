Lo streaming gratis della gara di campionato Cadice-Real Sociedad B: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 10:02)

Il campionato spagnolo de LaLiga2 propone una sfida interessante allo stadio di Cadice, dove Cadice e Real Sociedad B si affrontano lunedì 23 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano la dodicesima posizione con 35 punti e cercano continuità per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti sono sedicesimi a quota 31 e puntano a conquistare punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica. Una gara equilibrata, con obiettivi diversi ma ugualmente pesanti.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Cadice-Real Sociedad B in streaming gratis:

Dove vedere Cadice-Real Sociedad B in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni momento del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Il momento delle due squadre — Il Cadice, dodicesimo con 35 punti, sta cercando stabilità di rendimento per inserirsi nella parte sinistra della classifica. La formazione guidata da Gaizka Garitano punta su equilibrio tattico e qualità sulla trequarti, cercando di sfruttare le corsie laterali per creare superiorità offensiva.

La Real Sociedad B, sedicesima con 31 punti, ha bisogno di continuità per mettere distanza tra sé e la zona retrocessione. La squadra allenata da Jon Ansotegi prova a costruire dal basso con ordine, affidandosi alla compattezza del 4-2-3-1 e alla rapidità negli ultimi metri.

Le probabili formazioni di Cadice-Real Sociedad B — Il Cadice dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, modulo che garantisce copertura davanti alla difesa e libertà creativa ai tre trequartisti alle spalle dell’unica punta.

La Real Sociedad B risponde con lo stesso 4-2-3-1, sistema che consente equilibrio tra fase difensiva e sviluppo offensivo, con attenzione alle transizioni.

Cadice (4-2-3-1): Aznar, Pereira, Recio, Moreno, Carcelen, Fernandez, Ortuno, Ontiveros, Diarra, Tabatadze. Allenatore: Gaizka Garitano

Real Sociedad B (4-2-3-1): Arana, Garro, Beitia, Rodriguez, Balda, Carbonell, Aguirre, Astiazaran, Eceizabarrena, Zarranz. Allenatore: Jon Ansotegi