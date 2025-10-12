Camerun-Angola, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

La squadra di Brys non perde in casa da oltre due anni e ha costruito attorno al proprio pubblico un vero e proprio fortino tecnico e psicologico.

Stefano Sorce 12 ottobre - 16:41

Tutto pronto per una sfida che può dire molto sul destino del gruppo nelle qualificazioni africane al Mondiale 2026. Lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 18:00, allo stadio di Yaoundé, il Camerun ospita l’Angola in un match che promette intensità e tensione. I padroni di casa, secondi in classifica con 18 punti, vogliono blindare la zona qualificazione, mentre i Palancas Negras, fermi a 11 punti, cercano un colpo esterno che rilancerebbe le loro ambizioni continentali. Con Bet365 puoi seguire Camerun-Angola GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Camerun-Angola in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida di Yaoundè comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Camerun-Angola in diretta live.

LUSAIL CITY, QATAR – 2 DICEMBRE: André-Frank Zambo Anguissa del Camerun in azione con il pallone durante la partita del Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Camerun e Brasile, disputata al Lusail Stadium il 2 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il momento delle due squadre — I Leoni Indomabili stanno attraversando un ottimo momento di forma. Con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite ufficiali, la squadra ha mostrato una crescita costante sotto il profilo dell’equilibrio tattico e della compattezza. L’ultimo successo, un 2-0 in trasferta contro Mauritius, ha confermato la forza di un gruppo capace di adattarsi a ogni contesto, con una difesa granitica e un attacco sempre più concreto. Il dato più impressionante riguarda il rendimento casalingo, dove il Camerun ha collezionato 4 vittorie su 4 partite senza mai concedere nulla agli avversari. Con 17 gol realizzati e soltanto 5 subiti in 9 gare complessive, la squadra guidata dal CT Marc Brys mostra grande compattezza e personalità.

L’Angola arriva a Yaoundé con un percorso altalenante ma ancora in grado di alimentare speranze. I Palancas Negras hanno raccolto 11 punti grazie a 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, dimostrando di essere una squadra difficile da battere, ma spesso incapace di chiudere le partite. Il pareggio per 2-2 contro lo Swaziland nell’ultimo turno è l’emblema di questa doppia anima: buona qualità offensiva, ma troppi cali difensivi nei momenti chiave. Il dato più preoccupante riguarda il rendimento lontano da casa: 0 vittorie e 4 pareggi nelle trasferte finora disputate.

Le probabili formazioni di Camerun-Angola — Camerun (4-4-2): Onana, Tchatchoua, Ngadeu, Nouhou, Nagida, Ngamaleu, Baleba, Anguissa, N'Koudou, Etta Eyong, Mbeumo. Allenatore: Brys.

Angola (4-2-3-1): Neblu, Hossi, Buatu, Carmo, To Carneiro, Fredy, Beni, Luvumbo, Hedilazio, Milson, Mabululu. Allenatore: Beaumelle.