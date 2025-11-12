Le qualificazioni ai Mondiali 2026 propongono una sfida cruciale per l’accesso alla finale del girone. Camerun e Congo si affrontano giovedì 13 novembre alle ore 20:00 nella partita di andata delle semifinali: entrambe le squadre puntano a partire con il vantaggio in vista del ritorno. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Camerun-Congo in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire le qualificazioni ai Mondiali dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Il momento delle due squadre—
Il Camerun punta a sfruttare la solidità difensiva e la qualità dei propri uomini offensivi, come Aboubakar e Mbeumo, per partire con il piede giusto in questa semifinale. Marc Brys conta su un modulo bilanciato che permetta di gestire il possesso e ripartire rapidamente.
Il Congo, invece, vuole conquistare un risultato positivo in trasferta. Sebastien Desabre si affida alla fisicità e alla velocità dei propri esterni, puntando su un 4-4-2 compatto capace di supportare gli attaccanti senza rischiare troppo dietro.
Le probabili formazioni di Camerun-Congo—
Il Camerun dovrebbe schierarsi con un 4-4-2, cercando equilibrio tra centrocampo e attacco, mentre il Congo opterà per un 4-4-2, puntando su una solidità difensiva e sulla profondità sugli esterni.
Camerun (4-4-2): Onana, Tolo, Boyomo, Wooh, Tchatchoua, Aboubakar, N'Koudou, Baleba, Mbeumo, Hongla, Anguissa. Allenatore: Marc Brys
Congo (4-4-2): M’Pasi, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Msuaku, Bongonda, Moutoussamy, Mukau, Kayembe, Essende, Elia. Allenatore: Sebastien Desabre
Non perdere l’occasione di seguire Camerun-Congo in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Non perderti nemmeno un minuto di Camerun-Congo in streaming live gratis su Bet365.
