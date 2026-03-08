La Serie C col suo Girone B propone un interessante scontro tra Campobasso e Arezzo, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. I padroni di casa del Campobasso occupano la quinta posizione con 42 punti, determinati a difendere il piazzamento playoff, mentre l’Arezzo guida la classifica con 63 punti, intenzionato a consolidare la vetta.
La diretta streaming
Campobasso-Arezzo streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Campobasso-Arezzo in streaming gratis:
Dove vedere Campobasso-Arezzo in diretta TV e streaming LIVE—
La sfida sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto o effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso allo streaming della partita e a statistiche dettagliate su squadre e giocatori in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Campobasso di Luciano Zauri si presenta con un 4-3-3 offensivo, puntando sulle combinazioni sulle fasce e sul trio d’attacco Leonetti-Magnaghi-Bifulco per creare pericoli costanti all’Arezzo.
L’Arezzo, guidato da Cristian Bucchi, schiera un 4-3-2-1 solido, con il centrocampo di qualità a supporto delle due punte Pattarello e Tavernelli, pronto a sfruttare la superiorità tecnica e la posizione di vertice in classifica.
Le probabili formazioni di Campobasso-Arezzo—
Difesa a quattro per i padroni di casa, che non rinunciano al tridente offensivo per cercare di saltare l’uomo per creare superiorità offensiva con gli esterni. Ospiti che si schierano in campo con un modulo abbastanza simile, dove ci sono invece delle mezze punte pronte a supportare il terminale offensivo partendo da una posizione più accentrata.
Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri
Arezzo (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi
Per seguire lo streaming gratis di Campobasso-Arezzo, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA