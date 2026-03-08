derbyderbyderby streaming Campobasso-Arezzo streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Campobasso-Arezzo: la partita in diretta tv live
La Serie C col suo Girone B propone un interessante scontro tra Campobasso e Arezzo, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. I padroni di casa del Campobasso occupano la quinta posizione con 42 punti, determinati a difendere il piazzamento playoff, mentre l’Arezzo guida la classifica con 63 punti, intenzionato a consolidare la vetta.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Campobasso-Arezzo in streaming gratis:

Dove vedere Campobasso-Arezzo in diretta TV e streaming LIVE

La sfida sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto o effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso allo streaming della partita e a statistiche dettagliate su squadre e giocatori in tempo reale.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Campobasso-Arezzo nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Campobasso di Luciano Zauri si presenta con un 4-3-3 offensivo, puntando sulle combinazioni sulle fasce e sul trio d’attacco Leonetti-Magnaghi-Bifulco per creare pericoli costanti all’Arezzo.

    L’Arezzo, guidato da Cristian Bucchi, schiera un 4-3-2-1 solido, con il centrocampo di qualità a supporto delle due punte Pattarello e Tavernelli, pronto a sfruttare la superiorità tecnica e la posizione di vertice in classifica.

    Le probabili formazioni di Campobasso-Arezzo

    Difesa a quattro per i padroni di casa, che non rinunciano al tridente offensivo per cercare di saltare l’uomo per creare superiorità offensiva con gli esterni. Ospiti che si schierano in campo con un modulo abbastanza simile, dove ci sono invece delle mezze punte pronte a supportare il terminale offensivo partendo da una posizione più accentrata.

    Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri

    Arezzo (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi

