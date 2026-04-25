Novanta minuti che valgono una stagione intera: Campobasso-Ascoli, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:30, mette di fronte una squadra già certa del proprio destino e un’altra che invece si gioca tutto, fino all’ultimo respiro. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CAMPOBASSO-ASCOLI SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Campobasso arriva a questa sfida con una situazione rara: tranquillità e posizione già definita. Il quarto posto è stato blindato con anticipo, grazie a un percorso solido e continuo che ha permesso alla squadra di Zauri di garantirsi un vantaggio strategico nei playoff, saltando un turno. Questo cambia completamente l’approccio alla partita. Da una parte c’è la possibilità di gestire energie, evitare rischi e arrivare al meglio alla fase decisiva. Dall’altra, però, c’è anche l’esigenza di non perdere ritmo e competitività. Perché entrare nei playoff senza tensione agonistica può diventare un problema. Il Campobasso dovrà quindi trovare il giusto equilibrio: giocare con intensità, ma senza esporsi inutilmente. Dal punto di vista tattico, resta una squadra strutturata, che basa molto sulla compattezza del centrocampo e sugli inserimenti. In casa ha costruito gran parte dei propri risultati, dimostrando organizzazione e capacità di gestione dei momenti. Anche senza pressione di classifica, resta un avversario scomodo.

Situazione completamente diversa per l’Ascoli, che arriva con una motivazione altissima e un obiettivo enorme ancora alla portata: la promozione diretta. Il secondo posto non basta, ma la possibilità di agganciare o superare l’Arezzo è concreta. E questo cambia tutto. Qui non si parla di gestione, ma di necessità. L’Ascoli deve giocare per vincere, senza calcoli. La pressione è alta, ma anche la spinta mentale: evitare i playoff significa evitare un percorso lungo, incerto e pieno di insidie. La squadra di Tomei dovrà affrontare la partita con equilibrio tra aggressività e lucidità. Spingere troppo può esporre a ripartenze, ma aspettare non è un’opzione. Servirà una prestazione matura, con qualità nella gestione del possesso e capacità di concretizzare.

Le probabili formazioni di Campobasso-Ascoli

Il Campobasso dovrebbe confermare il 3-5-2, con una struttura solida guidata dietro da Celesia e Papini e un centrocampo dinamico con Gargiulo e Brunet chiamati a gestire ritmo e inserimenti. In avanti, attenzione alla coppia Bifulco–Padula, che può sfruttare gli spazi concessi.

L’Ascoli risponde con un 4-3-2-1 più offensivo, con Damiani e Corradini a dare equilibrio in mezzo e qualità sulla trequarti con Silipo e Gori, pronti a supportare D’Uffizi, riferimento centrale dell’attacco.

Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Lancini, Celesia, Papini; Parisi, Martina, Brunet, Gargiulo, Gala; Bifulco, Padula

Ascoli (4-3-2-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani, Rizzo Pinna; Gori, Silipo; D’Uffizi

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