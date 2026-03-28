Lo streaming gratis della gara Campobasso-Guidonia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 10:12)

Il Girone B di Serie C propone una sfida interessante tra due squadre con ambizioni differenti: Campobasso-Guidonia, in programma domenica 29 marzo alle ore 17:30. Il Campobasso occupa la quinta posizione con 48 punti ed è in piena zona playoff, mentre il Guidonia è dodicesimo con 36 punti e cerca un risultato utile per avvicinarsi alla parte sinistra della classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CAMPOBASSO-GUIDONIA SU BET365

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Cercare Campobasso-Guidonia nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Campobasso, allenato da Luciano Zauri, si presenta con un 4-3-3 offensivo. Leonetti, Magnaghi e Bifulco formeranno il tridente d’attacco, con l’obiettivo di mettere pressione alla difesa avversaria e sfruttare le occasioni create. Con 48 punti, i padroni di casa vogliono consolidare la loro posizione in zona playoff.

Il Guidonia, guidato da Ciro Ginestra, risponde con un 5-3-2 più prudente, puntando su solidità difensiva e ripartenze. Bernardotto e Spavone saranno i riferimenti offensivi, chiamati a concretizzare le poche ma importanti occasioni che si presenteranno. Con 36 punti, gli ospiti cercano un risultato positivo per migliorare la loro classifica.

Le probabili formazioni di Campobasso-Guidonia — Ci si aspetta una gara in cui il Campobasso proverà a fare la partita sfruttando il fattore campo, mentre il Guidonia cercherà di difendersi con ordine e colpire in contropiede.

Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri

Guidonia (5-3-2): Mazzi, Errico, Esempio, Cristini, Zappella, Tascone, Santoro, Mastrantonio, Bernardotto, Spavone. Allenatore: Ciro Ginestra