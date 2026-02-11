Lo streaming gratis della gara di campionato Campobasso-Livorno: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il Girone B di Serie C propone una sfida interessante allo stadio Molinari, dove Campobasso e Livorno si affrontano giovedì 12 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano il sesto posto con 33 punti e puntano a consolidare la propria presenza in zona playoff, mentre gli ospiti sono tredicesimi a quota 26 e cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone più calde della classifica. Il confronto mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe alla ricerca di punti pesanti.

Il momento delle due squadre — Il Campobasso, sesto con 33 punti, sta vivendo una fase positiva della stagione, caratterizzata da buon equilibrio e da una struttura di gioco solida. La squadra di Luciano Zauri cerca soprattutto continuità davanti al proprio pubblico, dove l’intensità e l’organizzazione rappresentano un fattore determinante.

Il Livorno, tredicesimo a 26 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di fare un passo avanti in termini di classifica e prestazioni. La formazione guidata da Alessandro Vittorio Formisano punta su compattezza e gestione dei momenti della gara, provando a sfruttare le occasioni che si presenteranno nel corso del match.

Le probabili formazioni di Campobasso-Livorno — Il Campobasso dovrebbe confermare il 4-3-3, un modulo che consente di mantenere equilibrio tra i reparti e garantire ampiezza in fase offensiva. L’idea sarà quella di controllare il centrocampo e cercare soluzioni sugli esterni per mettere pressione alla difesa avversaria.

Il Livorno risponde con il 4-5-1, assetto più prudente pensato per dare densità in mezzo al campo e ridurre gli spazi. La strategia sarà quella di restare compatti e provare a colpire in ripartenza, sfruttando le transizioni.

Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri

Livorno (4-5-1): Ciobanu, Nwachukwu, Noce, Monaco, Gentile, Mawete, Marchesi, Odjer, Hamlili, Biondi, Dionisi. Allenatore: Alessandro Vittorio Formisano