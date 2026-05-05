Quando una stagione arriva a questo punto, ogni partita diventa una verifica definitiva. Campobasso e Pineto si affrontano sapendo che non ci sarà un’altra occasione per rimediare. Mercoledì 6 maggio, alle ore 15:00, allo stadio Molinari si gioca una sfida che richiede attenzione, equilibrio e capacità di gestione. Il Campobasso arriva con fiducia, costruita grazie a un finale di stagione molto positivo. Il Pineto, invece, porta con sé la consapevolezza di aver già superato un turno difficile e di poter competere anche in situazioni delicate. Sarà una gara in cui i dettagli faranno la differenza, perché nei playoff non basta fare bene: bisogna farlo nel momento giusto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CAMPOBASSO-PINETO CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Campobasso arriva con un’inerzia fortissima. I numeri parlano da soli: 17 punti nelle ultime 7 partite e una squadra che ha trovato ritmo, fiducia e soprattutto continuità. Il quarto posto finale ha dato un vantaggio importante, quello di passare anche in caso di pareggio, ma non può bastare. Servirà la stessa intensità vista negli ultimi due mesi, con un attacco che gira e un centrocampo che accompagna sempre.

Il Pineto, invece, è una squadra più difficile da leggere. Il finale di stagione è stato in calo, ma proprio nel momento decisivo ha trovato la reazione giusta, eliminando il Gubbio e dimostrando di saper stare dentro queste partite. Non ha un vero bomber dopo la cessione di Bruzzaniti, ma ha trovato soluzioni diverse, più distribuite.

Le probabili formazioni di Campobasso-Pineto

Il Campobasso dovrebbe schierarsi con Forte in porta e una difesa a tre formata da Parisi, Salines e Celesia. Sulle fasce Lombari e Olivieri daranno spinta, mentre in mezzo Agazzi e Serra affiancheranno Gala, pronto a inserirsi. Davanti, la coppia Bifulco-Di Livio sarà il riferimento offensivo.

Il Pineto risponde con Tonti tra i pali, difesa a quattro con Baggi, Postiglione, Frare e Serbouti. A centrocampo Germinario, Lombardi e Schirone avranno il compito di dare equilibrio, mentre sulla trequarti Pellegrino e D’Andrea agiranno alle spalle di Borsoi.

Campobasso (3-5-2): Forte; Parisi, Salines, Celesia; Lombari, Gala, Agazzi, Serra, Olivieri; Bifulco, Di Livio.

Pineto (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Serbouti; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, D’Andrea; Borsoi.

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