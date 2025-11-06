Lo streaming gratis della gara di campionato Campobasso-Sambenedettese: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 15:46)

La Serie C propone una sfida equilibrata e affascinante nel Girone B. Campobasso e Sambenedettese si affrontano giovedì 7 novembre alle ore 20:30 in un match tra due squadre separate da soli due punti in classifica e intenzionate a rilanciarsi dopo un avvio altalenante. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Campobasso-Sambenedettese in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Campobasso-Sambenedettese in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Campobasso-Sambenedettese” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Campobasso è decimo con 16 punti e vuole approfittare del fattore campo per tornare alla vittoria dopo alcune prestazioni altalenanti. La squadra di Luciano Zauri ha mostrato buone trame di gioco ma deve migliorare in fase realizzativa per restare agganciata alla zona playoff.

La Sambenedettese, invece, occupa l’undicesimo posto con 14 punti e arriva al match con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati. La formazione di Ottavio Palladini può contare su un attacco dinamico e su un buon equilibrio tattico, elementi che potrebbero mettere in difficoltà i molisani.

Le probabili formazioni di Campobasso-Sambenedettese — Il Campobasso dovrebbe confermare il 4-3-3 per garantire ampiezza e ritmo, mentre la Sambenedettese si affiderà al 3-4-3, modulo che consente di sfruttare al meglio la velocità degli esterni e la fisicità in avanti.

Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri

Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini

Non perdere l’occasione di seguire Campobasso-Sambenedettese in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Campobasso-Sambenedettese in streaming live gratis su Bet365.