Carmine Panarella 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 09:26)

Anche nel mese di ottobre ci sono tantissime gare interessanti anche per quanto riguarda le amichevoli delle Nazionali. Mercoledì 15 ottobre alle ore 02:00 italiane si disputa la gara tra Canada e Colombia allo Sports Illustrated Stadium. Gli ospiti hanno il favore dei pronostici, ma essendo una gara amichevole tutto può accadere e lo spettacolo è assicurato.

Il match, in programma il prossimo mercoledì 15 ottobre alle ore 02:00 italiane

Il momento delle due squadre — Canada che è primo nel Girone B della CONCACAF Gold Cup ed essendo già di diritto qualificata ai prossimi Mondiali del 2026 in quanto Paese organizzatore, sta disputando numerose amichevoli per trovare la quadra giusta: le sfide con Romania e Galles sono state vincenti, rispettivamente 3-0 e 1-0, mentre l'ultima gara in ordine cronologico con l'Australia è terminata con una sconfitta per 1-0. La Colombia invece è terza a quota 28 punti nel suo girone di qualificazione al prossimo Mondiale.

Le probabili formazioni di Canada-Colombia — Canada (4-4-2): Crepeau, Laryea, Cornelius, Waterman, Sigur, Ahmed, Saliba, Koné, Buchanan, David, Larin. Allenatore: Jesse Marsch

Colombia (4-2-3-1): Ospina, Munoz, Ditta, Lucumì, Angulo, Lerma, Castano, Serna, James Rodriguez, Luis Diaz, Suarez. Allenatore: Nestor Lorenzo