La sfida in programma può offrire diversi spunti interessanti in vista dei prossimi Mondiali del 2026
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Anche nel mese di ottobre ci sono tantissime gare interessanti anche per quanto riguarda le amichevoli delle Nazionali. Mercoledì 15 ottobre alle ore 02:00 italiane si disputa la gara tra Canada e Colombia allo Sports Illustrated Stadium. Gli ospiti hanno il favore dei pronostici, ma essendo una gara amichevole tutto può accadere e lo spettacolo è assicurato. Con Bet365 puoi seguire Canada-Colombia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida amichevole direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Canada-Colombia in diretta live. Il match, in programma il prossimo mercoledì 15 ottobre alle ore 02:00 italiane sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre

Canada che è primo nel Girone B della CONCACAF Gold Cup ed essendo già di diritto qualificata ai prossimi Mondiali del 2026 in quanto Paese organizzatore, sta disputando numerose amichevoli per trovare la quadra giusta: le sfide con Romania e Galles sono state vincenti, rispettivamente 3-0 e 1-0, mentre l'ultima gara in ordine cronologico con l'Australia è terminata con una sconfitta per 1-0. La Colombia invece è terza a quota 28 punti nel suo girone di qualificazione al prossimo Mondiale.

Le probabili formazioni di Canada-Colombia

Canada (4-4-2): Crepeau, Laryea, Cornelius, Waterman, Sigur, Ahmed, Saliba, Koné, Buchanan, David, Larin. Allenatore: Jesse Marsch

Colombia (4-2-3-1): Ospina, Munoz, Ditta, Lucumì, Angulo, Lerma, Castano, Serna, James Rodriguez, Luis Diaz, Suarez. Allenatore: Nestor Lorenzo 

