Cantù-Trieste: i probabili quintetti base e lo streaming live

Cantù-Trieste, in programma il 29 marzo 2026 alle 18:30, è una sfida tra due squadre con obiettivi diversi. I padroni di casa cercano energia e ritmo, mentre gli ospiti puntano su ordine e qualità

Stefano Sorce 28 marzo - 23:28

Al PalaDesio si gioca una partita che può dire molto più della classifica. Domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:30, si sfidano Cantù-Trieste in una sfida tra due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa esigenza di trovare continuità. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CANTU'-TRIESTE SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Cantù arriva a questa gara dopo una sconfitta pesante, che ha messo in evidenza alcune difficoltà già viste durante la stagione. La squadra ha talento offensivo e diversi giocatori in grado di costruire punti, ma fatica a mantenere equilibrio per tutti i 40 minuti. Quando il ritmo si abbassa e la partita diventa più ragionata, emergono problemi nella gestione dei possessi e nella qualità delle scelte. In casa, però, il discorso cambia: l’energia e l’impatto possono alzare il livello della prestazione, soprattutto se gli esterni trovano fiducia.

Trieste, invece, ha un’identità più definita. Non è una squadra dominante, ma ha riferimenti chiari e un sistema che funziona quando riesce a controllare il ritmo. La recente sconfitta contro Venezia è arrivata al termine di una partita più equilibrata rispetto a quella di Cantù, e questo dice molto sul momento delle due squadre. Trieste riesce a restare dentro le gare anche contro avversari di livello, grazie a una struttura più ordinata e a un attacco che ha punti di riferimento precisi.

Probabili quintetti di Cantù-Trieste — Cantù ha una struttura offensiva che dipende molto dagli esterni. Green e Sneed sono i principali riferimenti, mentre Bortolani aggiunge soluzioni importanti sul perimetro. Ballo garantisce presenza sotto canestro, ma la squadra nel complesso ha bisogno di ritmo per esprimersi al meglio.

Trieste ha meno variabilità, ma più certezze. Ramsey è il punto centrale dell’attacco, con Ross e Brown che completano un reparto esterni capace di creare vantaggio. Uthoff apre il campo, mentre Sissoko dà fisicità dentro l’area.

Cantù: Bortolani, Green, Sneed, Basile, Ballo.

Trieste: Ross, Ramsey, Brown, Uthoff, Sissoko.