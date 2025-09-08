Capo Verde-Camerun: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Sfida di cartello per le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026. Di fronte la nazionale allenata da Bubista e quella di Marc Brys. I due team guidano il Gruppo D rispettivamente con 16 e 15 punti

Stefano Sorce 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 15:20)

Martedì 9 settembre alle ore 18:0,0 l’Estadio Nacional de Cabo Verde, a Praia, sarà il palcoscenico del big match tra Capo Verde e Camerun, valido per l’ottava giornata del Gruppo D delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026. In gioco c’è il primato nel girone: i padroni di casa guidano con 16 punti, mentre i Leoni Indomabili inseguono a quota 15.

LUSAIL CITY, QATAR – 2 DICEMBRE: Bryan Mbeumo del Camerun durante la partita del Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Camerun e Brasile al Lusail Stadium il 2 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Dove vedere Capo Verde-Camerun in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Capo Verde-Camerun in programma martedì 8 settembre alle ore 18.00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Non sarà invece trasmessa in diretta televisiva, poiché nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti per la sfida.

Il momento delle due squadre — Capo Verde ha sorpreso tutti con un cammino quasi perfetto: cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, proprio contro il Camerun, che nella gara d’andata vinse con un netto 4-1. La nazionale allenata da Bubista arriva dalla convincente vittoria esterna per 2-0 contro le Mauritius, decisa dai gol di Jovane Cabral e Borges, e sogna un successo che significherebbe allungo decisivo in classifica.

Il Camerun, invece, è ancora imbattuto, ma ha concesso troppi pareggi: tre in totale, che lo tengono a una sola lunghezza dalla vetta. L’ultimo impegno ha visto la squadra di Marc Brys imporsi con un secco 3-0 sull’Eswatini, grazie alle reti di N'Koudou, Avom ed un'autorete di Gamedze, confermando solidità e qualità offensiva. Un colpo esterno a Praia garantirebbe il sorpasso e il primo posto nel girone.

Le probabili formazioni di Capo Verde-Camerun — Capo Verde si affiderà al 4-3-3, con Jovane Cabral e Willy Semedo pronti ad agire sugli esterni per supportare Livramento, riferimento centrale dell’attacco. In mediana, Monteiro guiderà l’equilibrio del reparto.

Il Camerun, invece, si presenterà con un 4-2-3-1 che vedrà Onana a difesa dei pali e Anguissa, faro del Napoli, in mezzo al campo. Mbeumo e N’Koudou avranno il compito di dare ampiezza e fantasia, mentre capitan Aboubakar sarà l’uomo da marcare per i padroni di casa.

Capo Verde: (4-3-3): Vozinha; Borges, Lopes, Cabral, Moreira; Lenini, Monteiro, Yannick Semedo; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo. Allenatore: Bubista.

Camerun: (4-2-3-1): Onana; Tchatchoua, Boyomo, Castelletto, Nagida; Hongla, Anguissa; Mbeumo, Avom, N’Koudou; Aboubakar. Allenatore: Marc Brys.