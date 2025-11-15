Cardinals-49ers live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Cardinals-49ers in streaming e diretta TV gratis su Sisal: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere

Michele Massa 15 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 03:37)

Domenica 16 novembre alle ore 22:00 (ora italiana) andrà in scena la sfida di NFL tra Cardinals e 49ers. Guarda Falcons-Panthers IN STREAMING LIVE GRATIS SU SISAL. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Cardinals-49ers in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su Sisal, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Sisal, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Sisal;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Cardinals-49ers nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — San Francisco, coinvolta in una serrata lotta a tre per il titolo della NFC West, non può assolutamente permettersi alcun passo falso in questa fase cruciale della stagione. La squadra ha bisogno di una vittoria contro Arizona per mantenere vive le speranze di conquistare la divisione e consolidare la propria posizione nei play-off. A questo punto, la partita contro i Cardinals diventa una tappa fondamentale, e la vittoria appare imprescindibile per i Niners. La buona notizia per San Francisco è che, dopo due mesi di assenza, Brock Purdy sembra pronto a rientrare in campo, riportando la sua stabilità e leadership al comando dell'attacco. Con il ritorno del quarterback titolare, e la possibilità di schierare quasi tutta l’offensive unit, i 49ers avranno finalmente la possibilità di esprimere al meglio il loro potenziale offensivo, che è stato un po' frenato dalle assenze nelle ultime settimane.

D'altra parte, i Cardinals si troveranno a fare i conti con alcune importanti difficoltà. Jacoby Brissett sarà chiamato a sostituire il quarterback titolare Kyler Murray, ancora fermo ai box per infortunio, e sarà sotto pressione per cercare di tenere in vita le speranze della sua squadra. Inoltre, Arizona dovrà fare a meno anche di Marvin Harrison, una delle loro armi offensive più temibili. Con queste assenze, la squadra di coach Jonathan Gannon sarà sicuramente più vulnerabile, e questo rende ancora più complicato il compito dei Cardinals.

Considerando la forza di San Francisco, con un attacco finalmente al completo e un Purdy che dovrebbe dare nuova linfa al gioco, è difficile immaginare che i Niners possano lasciarsi sfuggire questa vittoria. Arizona, purtroppo, dovrà fare i conti con troppe assenze e difficoltà, e sembra che la superiorità di San Francisco sul campo possa prevalere. Questo rende i 49ers i grandi favoriti per portare a casa il risultato in Arizona, con l'obiettivo di non perdere terreno nella corsa alla divisione.

Non perdere l’occasione di seguire Cardinals-49ers in diretta streaming gratis su Sisal. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL.